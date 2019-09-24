"Апокалипсис давно начался": Минсообщения проверит, как Рига потратила дотации на дороги

В Рижской думе на этой неделе начат углубленный аудит использования целевых дотаций на автодороги, заявил министр сообщения Талис Линкайтс во вторник, 24 сентября, в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении (LTV).
"На этой неделе мы начали углубленный аудит использования целевых дотаций на автодороги - пытаемся понять, все ли там используется должным образом", - сказал министр, добавив, что на этот раз в аудит будет вовлечена более многочисленная команда, чем обычно направляется в муниципалитеты, чтобы можно было быстрее получить результат.
Линкайтс также признал, что проблема в Риге заключается в том, что многие проекты начинаются, но не доводятся до конца.
"Я еду по улицам Риги и думаю, что "апокалипсис" уже давно начался", - отметил политик.
Советник министра сообщения Алена Зандере проинформировала агентство LETA, что в ходе аудита будет проверено, направлялась ли в течение последних трех лет государственная помощь муниципалитету на обеспечение обслуживания дорог и улиц, а также строительных работ.
В прошлом году Рига получила целевые дотации в размере 10,7 млн евро, а в 2016 и 2017 годах - по 10,4 млн евро.