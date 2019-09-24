"Апокалипсис давно начался": Минсообщения проверит, как Рига потратила дотации на дороги

"На этой неделе мы начали углубленный аудит использования целевых дотаций на автодороги - пытаемся понять, все ли там используется должным образом", - сказал министр, добавив, что на этот раз в аудит будет вовлечена более многочисленная команда, чем обычно направляется в муниципалитеты, чтобы можно было быстрее получить результат.

Линкайтс также признал, что проблема в Риге заключается в том, что многие проекты начинаются, но не доводятся до конца.

"Я еду по улицам Риги и думаю, что "апокалипсис" уже давно начался", - отметил политик.

Советник министра сообщения Алена Зандере проинформировала агентство LETA, что в ходе аудита будет проверено, направлялась ли в течение последних трех лет государственная помощь муниципалитету на обеспечение обслуживания дорог и улиц, а также строительных работ.