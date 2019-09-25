Почему женщинам нужно имитировать оргазм

Статистика свидетельствует, что более половины женщин регулярно имитируют оргазм. Для многих из них это способ пощадить самолюбие своего партнера, а также просто поскорее закончить не очень приятную для них, давно превратившуюся в обязанность половую близость.

Иногда имитация оргазма говорит о том, что качество секса давно уже не удовлетворяет женщину. При этом она не хочет разговаривать об этом с мужчиной, чтобы не задеть его эго.

И вот теперь исследователи из Университета Техаса в ходе опроса 998 женщин пришли к удивительному выводу о пользе оргазма, пишет МедикФорум. Оказывается, женщинам обязательно нужно имитировать оргазм, если они хотят испытать его в реальности.

Галерея: Как выглядят женщины во время оргазма

Исследование показало, что

дамы, которые занимаются имитацией оргазма в попытке испытать это ощущение на самом деле, чаще добиваются поставленной цели

по сравнению с теми, кто имеет такое же желание, но предпочитает не врать партнеру.

Исследователи полагают, что имитация оргазма как психологическая тренировка может быть полезной. Правда, если женщина практикует ее годами и уже давно не сталкивалась с настоящим оргазмом, это только может навредить как отношениям, так и способности получать удовлетворение от интимной жизни.

Как это ни печально, но каждая третья женщина, принявшая участие в опросе, вообще никогда (!) не испытывала оргазма во время секса.