Почему женщинам нужно имитировать оргазм
Исследование показало, что женщины, которые имитируют оргазм в надежде его испытать по-настоящему, чаще добиваются поставленной цели. Вполне возможно, что здесь работает эффект самовнушения.
Статистика свидетельствует, что более половины женщин регулярно имитируют оргазм. Для многих из них это способ пощадить самолюбие своего партнера, а также просто поскорее закончить не очень приятную для них, давно превратившуюся в обязанность половую близость.
Иногда имитация оргазма говорит о том, что качество секса давно уже не удовлетворяет женщину. При этом она не хочет разговаривать об этом с мужчиной, чтобы не задеть его эго.
И вот теперь исследователи из Университета Техаса в ходе опроса 998 женщин пришли к удивительному выводу о пользе оргазма, пишет МедикФорум. Оказывается, женщинам обязательно нужно имитировать оргазм, если они хотят испытать его в реальности.
Галерея: Как выглядят женщины во время оргазма
Исследование показало, что
дамы, которые занимаются имитацией оргазма в попытке испытать это ощущение на самом деле, чаще добиваются поставленной цели
по сравнению с теми, кто имеет такое же желание, но предпочитает не врать партнеру.
- Исследователи полагают, что имитация оргазма как психологическая тренировка может быть полезной. Правда, если женщина практикует ее годами и уже давно не сталкивалась с настоящим оргазмом, это только может навредить как отношениям, так и способности получать удовлетворение от интимной жизни.
Как это ни печально, но каждая третья женщина, принявшая участие в опросе, вообще никогда (!) не испытывала оргазма во время секса.
Тем более важен метод, который показывает свою действенность - женщины могут имитировать оргазм, поскольку практика показывает, что это приблизит их к воплощению желаемого.