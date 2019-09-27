Пока мир диву дается, как в России большая часть СМИ пропагандирует повестку властей, министр культуры Латвии ("Национальное объединение"), ответственный за политику медиа, собирается превратить журналистов из сторожевых псов в карманных собачек. А именно, он хочет инициировать легализацию участия политиков в создании содержания СМИ. Помимо этого, часто звучат мнения, что в новостях следует больше обращаться к позитивным событиям, оставив негации на заднем плане. В свежем выпуске Starp citu мы сделали зарисовку, как выглядели бы новости, если бы руль медиа вырвали из рук профессионалов. Сплошные позитивные новости. Наслаждайтесь!