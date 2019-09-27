Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые разбогатеют в октябре 2019 года
Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, кого ждет финансовый успех уже в следующем месяце.
Лев
По словам астролога, Львам октябрь принесет большую прибыль, а также успех в любви и работе. При этом потрудиться им придется больше обычного, однако достигнутый результат приятно удивит.
Постарайтесь не портить отношения с коллегами, ведь в будущем они смогут поддержать вас в непростой период.
Время подходит для романтических встреч и способствует семейному благополучию.
Весы
Весам, как отмечает Тамара Глоба, следующий месяц принесет выход на новый уровень собственного развития. Вы сможете не только подняться по карьерной лестнице, но и получить большой доход.
Неожиданно вы поймете, что люди готовы идти вам навстречу, и осознаете все свои невероятные возможности.
Вы будете влиять на людей самым позитивным образом, а они ответят вам вниманием, что в итоге монетизируется в финансовые доходы.
Рыбы
Рыб в октябре 2019 года ожидают финансовые поступления и множество противоречивых событий. Астролог обещает представителям этого знака Зодиака подъем в карьере, а также успех у детей. Однако для этого необходимо будет вложить максимум собственной энергии.
Вы можете приобрести новое жилье, но необходимость ремонта или выбор интерьера могут вас утомить.
Постарайтесь больше отдыхать и сосредоточьтесь на одном важном деле, советует Тамара Глоба.