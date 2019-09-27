Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые разбогатеют в октябре 2019 года

Лев

По словам астролога, Львам октябрь принесет большую прибыль, а также успех в любви и работе. При этом потрудиться им придется больше обычного, однако достигнутый результат приятно удивит.

Постарайтесь не портить отношения с коллегами, ведь в будущем они смогут поддержать вас в непростой период.

Время подходит для романтических встреч и способствует семейному благополучию.

Весы

Весам, как отмечает Тамара Глоба, следующий месяц принесет выход на новый уровень собственного развития. Вы сможете не только подняться по карьерной лестнице, но и получить большой доход.

Неожиданно вы поймете, что люди готовы идти вам навстречу, и осознаете все свои невероятные возможности.

Вы будете влиять на людей самым позитивным образом, а они ответят вам вниманием, что в итоге монетизируется в финансовые доходы.

Рыбы

Рыб в октябре 2019 года ожидают финансовые поступления и множество противоречивых событий. Астролог обещает представителям этого знака Зодиака подъем в карьере, а также успех у детей. Однако для этого необходимо будет вложить максимум собственной энергии.

Вы можете приобрести новое жилье, но необходимость ремонта или выбор интерьера могут вас утомить.