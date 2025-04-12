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У звезды "Анатомии страсти" Эрика Дэйна диагностировано серьезное заболевание

Эрик Дэйн
Эрик Дэйн Фото: Reuters/ScanPix

Звезда сериала "Анатомия страсти" Эрик Дэйн сообщил, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), сообщает BBC.

В интервью журналу People 52-летний американский актер сказал: "Я благодарен за то, что рядом со мной моя любящая семья. Вместе мы проходим через этот новый этап жизни".

"Я счастлив, что могу продолжать работать, и с нетерпением жду возвращения на съемочную площадку "Эйфории" на следующей неделе", - добавил он, одновременно попросив общественность уважать его и его семьи право на частную жизнь.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) - это быстро прогрессирующее заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга, вызывая потерю контроля над мышцами.

Болезнь также известна как болезнь Лу Герига - по имени бейсболиста, которому поставили такой диагноз. БАС часто начинается с подергивания мышц и слабости в конечностях или неясной речи. Причины развития болезни неизвестны.

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