Ежегодно в бэби-боксах оставляют пять детей

Она напомнила, что цель проекта - не только защитить новорожденных детей, чьи родители готовы совершить преступление против них, но и создать сеть поддержки, обеспечить психологическую и практическую помощь родителям, которые рассматривают возможность оставить своего ребенка, а также содействовать в латвийском обществе дискуссии о значении планирования семьи и ценности жизни ребенка.

Звирбуле рассказала, что причины, почему родители решают оставить своих детей, очень разные.

Например, в трех случаях ребенок был результатом изнасилований - женщины не смогли сделать аборт, но новорожденный напоминал им об этом ужасном событии. Был также случай, когда у матери ребенка был обнаружен рак в агрессивной стадии, и она хотела быть уверенной, что ребенку будет обеспечена хорошая жизнь.

Также детей в бэби-боксах оставляют несовершеннолетние матери, женщины с наркотической зависимостью.

Несколько лет назад был случай, когда женщина из России, у которой не было возможности воспитывать ребенка, приехала в Латвию, чтобы родить здесь и оставить малыша в бэби-боксе.

За все время существования проекта в бэби-боксах было оставлено 47 детей, из них шесть вернулись в биологические семьи. Больше всего детей в бэби-боксах было оставлено в 2012 году - девять, а в среднем это пять детей в год.