"Я не готов заниматься политикой": Михаил Козырев о Борисе Березовском и музыкантах, которых он к нему возил

Михаил Козырев работая на радио Maximum стал параллельно вести программу "Сумерки". Это была тяжелая программа, куда приходили музыканты и рассказывали свои истории об употреблении наркотиков. В последствии ему сказали, что он мало уделяет времени программирования радиостанции и уволили. Но журналист был без работы недолго, Козыверу позвонили и предложили запустить несколько радиоформатов.

Как оказалось, американский предприниматель и медиамагнат Кит Руперт Мердок планировал открыть радиостанцию совместно с российским олигархом Борисом Березовским.

Михаил согласился не сразу. Он некоторое время думал. Совещался с друзьями и мамой.

"Тебя убьют...", - сказала Михаилу мама.

После Козырев запросил личную встречу с самим Березовским. Через несколько дней ему прислали сообщение на пейджер, чтобы он перезвонил Борису Абрамовичу. Сделав звонок, Михаил должен был приехать к олигарху в офис.

"Он сразу обратился ко мне: "Мишенька!"", - вспоминает Козырев.

Олигарх обращался к нему по имени и был невероятно дружелюбным.

"Он хорошо понимал, кто я такой, и что я сделал", - отметил радиоведущий.

Они стали обсуждать детали работы и Михаил Козырев сказал Березовскому то, о чем он долгое время думал:

"Я готов заниматься радио, но я не готов заниматься политикой".

Козырев отметил, что он не хочет делать радиостанции для политического влияния. Журналист не понимал, зачем Борису Абрамовичу радиостанция, если он владеет (на тот момент) главным каналом страны - ОРТ.

"Он заинтересованно, аргументированно мне доказывал..., что радиостанция - это все равно политика. Мы что-то будем передавать...", - вспоминает Михаил.

В итоге они договорились, что Березовский никогда не будет давить на Козырева с каким-либо политическим посылом.

Николай Солодников и Михаил Козырев ФОТО: скриншот видео

Борис Абрамович полюбил музыкальный формат, который создал Михаил. Ему очень понравилась Земфира и саундтрек к фильму "Брат-2". Уже позже, когда Березовский был вынужден уехать, Козырев стал ездить к нему в Лондон и привозить популярных российских рокеров.

"Ездили очень многие... Мумий Тролль, Би-2, Billy's Band,... Очень многие. Я конечно не возил к нему мэтров и патриархов русского рок-н-ролла, но всех, кого вынесло новой волной "Нашего радио", я перевозил", - признался он.

Были вечеринки, когда у камина мама Березовского сидела с Сезарией Эвора, а следом за ней пели Billy's Band.

23 марта 2013 года в СМИ появилось сообщение о самоубийстве олигарха в Лондоне.

Журналист признался, что недавно он посетил могилу Березовского. Он подчеркнул, что верит в версию с самоубийством. За две недели до происшествия они должны были встретиться, но олигарх не отвечал на звонки. В последний вечер пребывания Михаила в Лондоне Березовский позвонил и был в жуткой депрессии.

"Он уже консультировался с врачами. Они ему не могли помочь. Препараты ему уже не помогали. Его сжирала ностальгия... Осознание того, что он никогда не будет на родине, его расплющило...", - отмечает Козырев.