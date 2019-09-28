Внучка Паулса рассказала, можно ли назвать маэстро милым дедулей

"Когда я была маленькой - он был просто мой дедуля. У нас всегда было много гостей, и я думала - это здорово, у нас много друзей!

Когда я наконец поняла, кто на самом деле мой дедуля, я подумала - cool, что в нашей семье есть такой талантливый человек!

Всегда думала о том, откуда к нему приходит это вдохновение", - поделилась Педерсен.

Девушка добавила, что они с дедом отлично понимают друг друга - иногда даже слов не надо, потому что все сказано взглядом.

"Но в повседневной жизни он просто дедуля - мы созваниваемся, встречаемся, дарим друг другу подарки. Больше всего мне всегда нравилось ехать с ним вдвоем на концерты, особенно в Кулдигу, это мое самое любимое место на земле.

В отличие от моей мамы и отца он человек, который не нянчится - он просто меня оставляет и говорит: "Делай что хочешь". Супер!

И тогда я с фотоаппаратом хожу по Кулдиге и фотографирую, а к концерту отправляюсь на него и слушаю. Обычно говорю со всеми за кулисами. Это два мира - то, что происходит на сцене, и то, что творится за кулисами - мне очень нравится. Возможно, я хотела бы однажды сделать об этом фильм", - призналась Моника.