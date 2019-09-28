На курорте в Атлантическом океане дельфины массово выбросились на берег, многие погибли

Местные, туристы и работники центра океанографии носили воду дельфинам, пытаясь их спасти.

Также животных пытались затянуть обратно в океан, но некоторые из них вернулись обратно на берег.

Власти обратились к испанским экспертам с просьбой помочь определить, почему млекопитающие подвергли себя верной смерти. Ученые взяли пробы тканей мертвых дельфинов, чтобы установить причины происшествия.

Как правило, дельфины выбрасываются на берег в одиночку - обычно это обусловлено потерей ориентации или страданиями от какого-либо заболевания, инфекции, раны.