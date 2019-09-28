Сб, 28.09.2019
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На курорте в Атлантическом океане дельфины массово выбросились на берег, многие погибли

На берег острова Боавишта выбросились более 200 дельфинов

ФОТО: EPA/Scanpix

На берег острова Боавишта архипелага Кабо-Верде в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов, многие из которых погибли, пишет Daily Mail. 

Местные, туристы и работники центра океанографии носили воду дельфинам, пытаясь их спасти.

Также животных пытались затянуть обратно в океан, но некоторые из них вернулись обратно на берег.

Власти обратились к испанским экспертам с просьбой помочь определить, почему млекопитающие подвергли себя верной смерти. Ученые взяли пробы тканей мертвых дельфинов, чтобы установить причины происшествия.

Как правило, дельфины выбрасываются на берег в одиночку - обычно это обусловлено потерей ориентации или страданиями от какого-либо заболевания, инфекции, раны.

О массовых самоубийствах морских млекопитающих ученым практически ничего неизвестно. Существует лишь предположение, что так бывает в случае массового панического страха у животных, например, из-за подводного землетрясения или военно-морских учений с применением глубинных бомб, отмечает Корреспондент.net.

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