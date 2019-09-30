Выросло число пострадавших в преступлениях детей: большинство случаев связаны с сексуальным насилием

В этом году за шесть месяцев немного выросло количество потерпевших в результате преступлений детей. Большинство детей пострадали от сексуального использования, свидетельствует отчет Госполиции.
За шесть месяцев потерпевшим в преступлениях признан 5481 человек, в том числе 265 детей, что на 17 детей больше, чем годом ранее. Большинство пострадавших детей - в возрасте от 11 до 18 лет. 110 из них мальчики, 155 - девочки.
В этом году по сравнению с первым полугодием 2018 года дети чаще всего
были потерпевшими в преступлениях на сексуальной почве, имущественных преступлениях, в преступлениях, связанных с жестокостью и насилием, и в преступлениях против здоровья и жизни.
Анализируя сексуальные преступления, полиция отмечает, что часто преступник и жертва ранее уже были знакомы друг с другом. Растет число сексуальных преступлений, совершенных в виртуальной среде. Проявления таких преступлений остаются неизменными - переписка, обмен фотографиями и видео.