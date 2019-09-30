Выросло число пострадавших в преступлениях детей: большинство случаев связаны с сексуальным насилием

За шесть месяцев потерпевшим в преступлениях признан 5481 человек, в том числе 265 детей, что на 17 детей больше, чем годом ранее. Большинство пострадавших детей - в возрасте от 11 до 18 лет. 110 из них мальчики, 155 - девочки.