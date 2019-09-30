В Пурвциемсе мужчина решил проверить работу полиции, проколов колеса служебным машинам

Позднее было констатировано, что еще у двух полицейских машин, припаркованных у данного участка, проколоты колеса. И это, возможно, сделал задержанный мужчина 1970 года рождения, однако точные обстоятельства произошедшего будут выяснены позже.

Свое преступление задержанный мужчина пояснил тем, что "хотел проверить, как работает полиция".

Начат уголовный процесс по факту намеренной порчи чужого имущества. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до двух лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.