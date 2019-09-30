В Пурвциемсе мужчина решил проверить работу полиции, проколов колеса служебным машинам

В воскресенье, 29 сентября, в 19:15 сотрудник патрульной полиции управления Госполиции Рижского региона, находясь у участка Госполиции "Тейка", заметил, что у расположенного неподалеку служебного транспортного средства Opel Mokka проколото колесо, и от него отбегает возможный злоумышленник. Полицейский вместе со своими коллегами бросился бежать за мужчиной, задержал его и доставил в участок.
Позднее было констатировано, что еще у двух полицейских машин, припаркованных у данного участка, проколоты колеса. И это, возможно, сделал задержанный мужчина 1970 года рождения, однако точные обстоятельства произошедшего будут выяснены позже.
Свое преступление задержанный мужчина пояснил тем, что "хотел проверить, как работает полиция".
Начат уголовный процесс по факту намеренной порчи чужого имущества. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до двух лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.
Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции - в августе этого года. Тогда у него произошел конфликт с водителем такси, так как он не хотел платить за поездку. Кроме того, во время конфликта у мужчины имелся при себе газовый пистолет, который полиция конфисковала.