Ссадины, ушибы, вывихи и сломанные пальцы: на спортивном празднике в Кекаве пострадали дети

Родители пострадавших воспитанников школы Баложской волости рассказали, что дети получили ссадины, открытые раны, ушибы, вывихи суставов, а у нескольких детей сломаны пальцы.

Принимая во внимание число несчастных случаев, родители собрали подписи и потребовали от самоуправления объяснений касательно безопасности мероприятия и оценки рисков для участников всех возрастов.

Один из родителей, Андрей Гаранин, рассказал, что это был "Забег приключений школьного кубка Кекавского края 2019" ("Piedzīvojumu skrējiens 2019. Ķekavas novada skolu kauss").

"Не может быть, что дети получили травмы, только потому, что что-то делали неправильно. Организаторы уже во время забега поняли, что что-то не так, и немного изменили трассу, избегая самого опасного препятствия, которым, по нашему мнению, был размещенный на трассе строительный контейнер.

У детей были порезаны ладони, сломаны пальцы, и я думаю такой контейнер не предусмотрен для таких мероприятий, так как детям надо было на него залезать.

Поэтому мы подписались, чтобы дума начала расследование организации мероприятия и ничего подобно больше никогда не повторилось", - высказался он.

Представитель самоуправления Кекавского края Винета Витолиня подтвердила, что заявление получено, оно будет рассмотрено на этой неделе на заседании комитета - также будут запрошены объяснения организатора мероприятия - спортивного агентства самоуправления.

Витолиня отметила, что решение будет принято только после тщательного анализа. Ранее все мероприятия этого спортивного агентства проходили без эксцессов.

Также она подчеркнула, что месте мероприятия был медпункт, в котором была зафиксирована лишь одна травма с переломом.

Самоуправление рассмотрит и выделение компенсации пострадавшим.

Также родители пострадавших детей обратились и в VBTAI. Эксперт VBTAI Байба Скрабане рассказала, что, по закону, организатор спортивных мероприятий несет ответственность за безопасность детей. В поле зрения инспекции время от времени попадают схожие случаи о травматизме детей.

По мнению инспекции, такая ситуация недопустима, организатор обязан убедиться, что среда безопасна для детей, дети проинформированы по всем вопросам безопасности. Однако, в данном случае полученные травмы говорят об обратном.