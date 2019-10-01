Вт, 1.10.2019
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  • "Шуплинска может нанести существенный урон образованию": СЗК требует отставки министра

"Шуплинска может нанести существенный урон образованию": СЗК требует отставки министра

Илга Шуплинска

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

После того, как Административный районный суд приостановил неблагоприятное для ректора Латвийского университета (ЛУ) Индрикиса Муйжниекса решение правительства о неутверждении его ректором, оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) заявил о своем решении потребовать отставки министра образования и науки Илги Шуплински (Новая консервативная партия).

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня, правление СЗК, оценив действия и высказывания Шуплински, считает что министр не только проявила некомпетентность и нежелание сотрудничать с представителями отрасли, но и подорвала престиж ЛУ, приняв противоправное решение.

СЗК считает, что министр открыто вмешалась в автономию университета.

"Каждый день, который она проводит на этой должности, госпожа Шуплинска может нанести существенный урон отрасли образования и науки", - говорит председатель правления СЗК Эдгар Таварс.

Сам Муйжниекс сегодня на вопрос Латвийского радио о том, должна ли министр уйти в отставку, ответил, что это решение ее самой и правительства, и сам он ничего комментировать не будет. Также он напомнил, что судопроизводство по делу не закончено.

В свою очередь сама министр образования и науки Илга Шуплинска допускает возможность обжаловать временное регулирование, которое восстанавливает полномочия Муйжниекса в должности и.о. ректора ЛУ.

Она добавила, что пока следует дождаться решения суда, чтобы ознакомиться с его аргументами.

В передаче LTV Panorāma Шуплинска заявила, что Административный районный суд не пытался понять процесс выборов ректора ЛУ.

На вопрос о том, могла бы она после такого решения суда уйти в отставку, Шуплинска ответила: "Нет!"

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