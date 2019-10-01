"Шуплинска может нанести существенный урон образованию": СЗК требует отставки министра

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня, правление СЗК, оценив действия и высказывания Шуплински, считает что министр не только проявила некомпетентность и нежелание сотрудничать с представителями отрасли, но и подорвала престиж ЛУ, приняв противоправное решение.

СЗК считает, что министр открыто вмешалась в автономию университета.

"Каждый день, который она проводит на этой должности, госпожа Шуплинска может нанести существенный урон отрасли образования и науки", - говорит председатель правления СЗК Эдгар Таварс.

Сам Муйжниекс сегодня на вопрос Латвийского радио о том, должна ли министр уйти в отставку, ответил, что это решение ее самой и правительства, и сам он ничего комментировать не будет. Также он напомнил, что судопроизводство по делу не закончено.

В свою очередь сама министр образования и науки Илга Шуплинска допускает возможность обжаловать временное регулирование, которое восстанавливает полномочия Муйжниекса в должности и.о. ректора ЛУ.

Она добавила, что пока следует дождаться решения суда, чтобы ознакомиться с его аргументами.

В передаче LTV Panorāma Шуплинска заявила, что Административный районный суд не пытался понять процесс выборов ректора ЛУ.