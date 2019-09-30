Суд приостановил неблагоприятное для Муйжниекса решение правительства

Таким образом, Гвидо Страубе теряет статус исполняющего обязанности ректора. В свою очередь и.о. ректора назначается Муйжниекс. Кроме того, правовое основание для организации повторных выборов ректора в настоящее время исчезло, пояснили в суде.

Это решение суда означает, что до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу, выборы ректора, прошедшие в июне, считаются легитимными. На данный момент неизвестно, когда произойдет рассмотрение этого дела по существу.

На основании имеющихся данных суд пришел к выводу, что часть нарушений, упомянутых в приказе о неутверждении Муйжниекса в должности ректора, не могут быть констатированы, в то время как другие не имеют юридического значения, поскольку не имеют прямого отношения к выборам ректора или являются незначительными.

Решение суда вступает в силу немедленно.

Данное решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение 14 дней с момента его принятия. Министр образования и науки Илга Шуплинска сообщила агентству LETA, что сейчас у нее нет времени говорить, поэтому ее комментарий по поводу решения суда и возможного его обжалования пока получить не удалось.

Как сообщалось ранее, в конце августа после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный в законе о высших учебных заведениях и в законе "О конституции Латвийского университета".

На должность и.о. ректора ЛУ правительство назначило профессора и бывшего декана факультета истории и философии Гвидо Страубе.