От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг весом 315 миллиардов тонн

В Антарктиде сформировался самый большой за последние 50 лет айсберг, имеющий вес около 315 миллиардов тонн и площадь 1636 квадратных километров, со ссылкой на BBC пишет Корреспондент.net.
"От Антарктиды недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров. Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28", - говорится в сообщении.
Отмечается, что образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне под названием Эмери, где айсберги откалываются довольно регулярно.
Ученые будут тщательно следить за движением этого огромного куска льда, в том числе с помощью спутников, так как уже в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания.