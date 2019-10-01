От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг весом 315 миллиардов тонн

"От Антарктиды недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров. Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне под названием Эмери, где айсберги откалываются довольно регулярно.