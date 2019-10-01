Вт, 1.10.2019
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От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг весом 315 миллиардов тонн

ФОТО: AP/Scanpix

​В Антарктиде сформировался самый большой за последние 50 лет айсберг, имеющий вес около 315 миллиардов тонн и площадь 1636 квадратных километров, со ссылкой на BBC пишет Корреспондент.net.

"От Антарктиды недавно откололся самый большой за последние 50 лет айсберг с рекордным весом 315 миллиардов тонн и площадью 1636 квадратных километров. Его площадь почти равна шотландскому острову Скай. Айсберг получил название D28", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образовался D28 на восточном побережье Антарктики в зоне под названием Эмери, где айсберги откалываются довольно регулярно.

Ученые будут тщательно следить за движением этого огромного куска льда, в том числе с помощью спутников, так как уже в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореплавания.

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