KNAB задержал члена правления Latvijas valsts ceļi Эдгара Стродса

Представитель LVC Анна Кононова подтвердила агентству LETA, что на предприятии побывали работники KNAB, но о задержании Стродса у нее информации нет. В то же время она подтвердила, что Стродса нет на работе.

В KNAB агентству LETA сообщили, что сегодня проводятся неотложные уголовно-процессуальные действия, в том числе не менее 15 санкционированных обысков.

Эти действия проводятся на основании подозрений в возможных преступных деяниях должностного лица в процессе закупок в дорожно-строительной отрасли. Также должностное лицо не соблюдало установленных для него ограничений.

Уголовный процесс начат 27 июня этого года о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации незаконно нажитых средств, уклонении от подачи декларации должностного лица и нарушении установленных ограничений.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что должностное лицо в 2017-2018 гг. предположительно предоставляло претендентам на закупки информацию о планируемых закупках в области содержания и ремонта автодорог.

В настоящее время в рамках процесса задержаны два человека.

Предприятие LVC управляет сетью государственных дорог и выделенным на их содержание финансированием, организует закупки, проектирование и строительство дорог.