KNAB задержал члена правления Latvijas valsts ceļi Эдгара Стродса

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня задержало члена правления Latvijas valsts ceļi (LVC) Эдгара Стродса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. Был также произведен обыск.
Представитель LVC Анна Кононова подтвердила агентству LETA, что на предприятии побывали работники KNAB, но о задержании Стродса у нее информации нет. В то же время она подтвердила, что Стродса нет на работе.
В KNAB агентству LETA сообщили, что сегодня проводятся неотложные уголовно-процессуальные действия, в том числе не менее 15 санкционированных обысков.
Эти действия проводятся на основании подозрений в возможных преступных деяниях должностного лица в процессе закупок в дорожно-строительной отрасли. Также должностное лицо не соблюдало установленных для него ограничений.
Уголовный процесс начат 27 июня этого года о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации незаконно нажитых средств, уклонении от подачи декларации должностного лица и нарушении установленных ограничений.
Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что должностное лицо в 2017-2018 гг. предположительно предоставляло претендентам на закупки информацию о планируемых закупках в области содержания и ремонта автодорог.
В настоящее время в рамках процесса задержаны два человека.
Предприятие LVC управляет сетью государственных дорог и выделенным на их содержание финансированием, организует закупки, проектирование и строительство дорог.
Стродс работает членом правления LVC с 2013 года. Ранее он был членом правления предприятия Rīgas ūdens, директором департамента сообщения Рижской думы.