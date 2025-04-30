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Кашмир: регион раздора для трех ядерных держав

После нападения на туристов меры безопасности в Кашмире были значительно усилены
После нападения на туристов меры безопасности в Кашмире были значительно усилены Фото: DW: Saqib Majeed/SOPA Images/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Продолжающийся между ядерными державами - Пакистаном, Индией - конфликт из-за Кашмира превращает Гималайский регион в зону глобальных рисков. Каковы причины противостояния?

Лишь немногие регионы на земле отличаются столь высоким военным присутствием и так нестабильны как Кашмир. Расположенная в Гималаях и граничащая с тремя ядерными державами - Индией, Пакистаном и Китаем, спорная территория долгое время является местом жесткого регионального соперничества и неудовлетворенных территориальных амбиций.

Эта напряженность в очередной раз проявилась на минувшей неделе, когда боевики напали на группу туристов в части Кашмира, управляемой Индией, убив, по меньшей мере, 26 человек, и ранив десятки других. Индия назвала эти убийства террористическим актом.

Идиллия с высоким военным присутствием: армейский вертолет патрулирует окрестности после нападения на туристов в Кашмире
Идиллия с высоким военным присутствием: армейский вертолет патрулирует окрестности после нападения на туристов в Кашмире Фото: DW: Dar Yasin/AP Photo/picture alliance

За несколько дней до этого в ходе перестрелок, происходивших по всему региону, были убиты три боевика и один индийский солдат. Это доказательство того, что напряженность в регионе остается очень высокой.

Угроза новой войны

Конфликт может еще больше обостриться. Правительство Пакистана располагает "достоверной разведывательной информацией" о том, что "Индия намерена нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов", заявили 30 апреля в Исламабаде.

"Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом", - заявил министр информации Аттаулла Тарар, предупредив соседнюю страну: Индия будет нести "полную ответственность" за все "ужасные последствия в регионе". Индия, в свою очередь, уже давно обвиняет Пакистан в поддержке экстремистов. Кашмир - важный для туризма регион, при этом здесь проходит спорный участок границы двух стран.

В чем значение Кашмира?

Регион Кашмир площадью примерно 220 тыс. квадратных километров разделен между Индией, Пакистаном и Китаем. Но и Индия, и Пакистан претендуют на всю его территорию. В этом регионе проживает около 20 млн человек - примерно 14,5 млн на территории, управляемой Индией, около 6 млн на территории, управляемой Пакистаном, и менее нескольких тысяч на территории, управляемой Китаем. Таким образом, регион оказался в точке пересечения важнейших стратегических, экономических и религиозных интересов.

Современная история конфликта в Кашмире начинается с 1947 года, когда колония Британская Индия была разделена на Индию с индуистским большинством и Пакистан с мусульманским большинством населения. В то время княжество Джамму и Кашмир, населенное преимущественно мусульманами, находилось под властью индуистского махараджи Хари Сингха, который первоначально отказался присоединиться к какой-либо из стран.

Его позиция изменилась после того, как пакистанские боевики попытались захватить регион и свергнуть Сингха. Решение махараджи присоединиться к Индии, что стало условием предоставления военной помощи, привело к первой индо-пакистанской войне, усилив де-факто разделение Кашмира, которое до сих пор сохраняется.

Сегодня Индия контролирует наиболее населенную часть региона, которая включает в себя Кашмирскую долину, Джамму и Ладакх. Пакистан владеет частью северной территории Кашмира, включая Азад-Кашмир и Джамму, что переводится как "свободный Джамму и Кашмир", и Гилгит-Балтистан. Китай, в свою очередь, управляет малонаселенным регионом Аксай-Чин на северо-востоке, на который также претендует Индия, и долиной Шаксгам, контроль над которой Китая индийцы также не признают.

Притязания Пакистана на Кашмир основаны, в частности, на утверждении, что этот регион с преобладающим в нем мусульманским населением, должен был стать частью Пакистана во время раздела. Индия, напротив, утверждает, что документ о присоединении 1947 года, подписанный Хари Сингхом, делает притязания Индии на эту территорию законными и окончательными. Однако ученые-юристы ставят под сомнение действительность документа.

Эти разногласия стали причиной многочисленных войн, повстанческих движений и десятилетий дипломатической вражды.

Важная часть головоломки в руках Китая

В то время как Индия и Пакистан доминируют в споре вокруг Кашмира, Китай также владеет стратегически важной его частью. Северо-восточная территория, известная как Аксай-Чин, находится под управлением КНР, но на нее по-прежнему претендует Индия. Этот район важен для Пекина как сухопутная связь между Тибетом и западным регионом Синьцзян.

Индийское военное присутствие в Ладакхе на границе с Китаем
Индийское военное присутствие в Ладакхе на границе с Китаем Фото: DW: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Китай установил контроль над Аксай-Чином в 1950-х годах, построив стратегическую дорогу, соединяющую Синьцзян и Тибет, маршрут проходил через территорию, на которую претендовала Индия. Индия возражала против китайского присутствия в этом районе, и напряженность переросла в короткую, но интенсивную китайско-индийскую войну 1962 года. После конфликта Китай сохранил контроль над Аксай-Чином и с тех пор управляет им. В последние годы Пекин расширил свое военное присутствие вдоль условной границы, что привело к частым военным столкновениям.

Кашмир важен для Китая не только со стратегической, но и с экономической точки зрения. Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC), краеугольный камень пекинской инициативы "Один пояс - один путь", проходит через Гилгит-Балтистан, который находится под управлением Пакистана. Поэтому Пекин внимательно следит за стабильностью в Кашмире.

Регион с высоким военным присутствием

По оценкам, Индия разместила в Джамму и Кашмире более 750 тыс. солдат - с особой концентрацией подразделений в Кашмирской долине, населенной преимущественно мусульманами. В регионах, находящихся под управлением Пакистана, насчитывается около 150 тыс. военнослужащих, включая специальные подразделения.

Пакистан готов ответить на любую агрессию со стороны Индии
Пакистан готов ответить на любую агрессию со стороны Индии Фото: DW: Muhammed Semih Ugurlu/AA/picture-alliance

Противники обвиняют друг друга в развертывании чрезмерного количества войск. Однако ни одна из сторон не публикует точных цифр. По мнению аналитиков, плотность военных в регионе, особенно по отношению к гражданскому населению, может сравниться с Корейским полуостровом.

Присутствие повстанческих группировок еще больше усложняет ситуацию. Вооруженное восстание в Кашмире, находящемся под управлением Индии, началось в конце 1980-х годов и подпитывалось недовольством местного населения и внешней поддержкой. С тех пор исламские группировки, такие как "Хизбул муджахидин", "Джайш-э-Мухаммед" и "Лашкар-е-Тайба", неоднократно совершали нападения в регионе. Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков, но Исламабад отвергает эти обвинения.

Может ли нападение в Кашмире спровоцировать новый кризис?

В ответ на последнее нападение Индия приняла ряд дипломатических мер против Пакистана, включая ухудшение дипломатических отношений, закрытие наземных и воздушных границ и впервые в истории приостановила действие Договора о водах Инда от 1960 года, который регулирует распределение воды из системы Инда. Пакистан осудил этот шаг и предупредил, что любое вмешательство в договор будет рассматриваться как акт войны.

В этом нестабильном регионе, где уже произошло несколько конфликтов, включая обмен авиаударами в 2019 году, поставившем Индию и Пакистан на грань полномасштабной войны, риск возникновения еще одного конфликта между ядерными державами вполне реален.

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