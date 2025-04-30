Кашмир: регион раздора для трех ядерных держав

Регион с высоким военным присутствием

По оценкам, Индия разместила в Джамму и Кашмире более 750 тыс. солдат - с особой концентрацией подразделений в Кашмирской долине, населенной преимущественно мусульманами. В регионах, находящихся под управлением Пакистана, насчитывается около 150 тыс. военнослужащих, включая специальные подразделения.

Пакистан готов ответить на любую агрессию со стороны Индии Фото: DW: Muhammed Semih Ugurlu/AA/picture-alliance

Противники обвиняют друг друга в развертывании чрезмерного количества войск. Однако ни одна из сторон не публикует точных цифр. По мнению аналитиков, плотность военных в регионе, особенно по отношению к гражданскому населению, может сравниться с Корейским полуостровом.

Присутствие повстанческих группировок еще больше усложняет ситуацию. Вооруженное восстание в Кашмире, находящемся под управлением Индии, началось в конце 1980-х годов и подпитывалось недовольством местного населения и внешней поддержкой. С тех пор исламские группировки, такие как "Хизбул муджахидин", "Джайш-э-Мухаммед" и "Лашкар-е-Тайба", неоднократно совершали нападения в регионе. Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков, но Исламабад отвергает эти обвинения.

Может ли нападение в Кашмире спровоцировать новый кризис?

В ответ на последнее нападение Индия приняла ряд дипломатических мер против Пакистана, включая ухудшение дипломатических отношений, закрытие наземных и воздушных границ и впервые в истории приостановила действие Договора о водах Инда от 1960 года, который регулирует распределение воды из системы Инда. Пакистан осудил этот шаг и предупредил, что любое вмешательство в договор будет рассматриваться как акт войны.

В этом нестабильном регионе, где уже произошло несколько конфликтов, включая обмен авиаударами в 2019 году, поставившем Индию и Пакистан на грань полномасштабной войны, риск возникновения еще одного конфликта между ядерными державами вполне реален.