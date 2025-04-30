Кашмир: регион раздора для трех ядерных держав

Продолжающийся между ядерными державами - Пакистаном, Индией - конфликт из-за Кашмира превращает Гималайский регион в зону глобальных рисков. Каковы причины противостояния?
Лишь немногие регионы на земле отличаются столь высоким военным присутствием и так нестабильны как Кашмир. Расположенная в Гималаях и граничащая с тремя ядерными державами - Индией, Пакистаном и Китаем, спорная территория долгое время является местом жесткого регионального соперничества и неудовлетворенных территориальных амбиций.
Эта напряженность в очередной раз проявилась на минувшей неделе, когда боевики напали на группу туристов в части Кашмира, управляемой Индией, убив, по меньшей мере, 26 человек, и ранив десятки других. Индия назвала эти убийства террористическим актом.
За несколько дней до этого в ходе перестрелок, происходивших по всему региону, были убиты три боевика и один индийский солдат. Это доказательство того, что напряженность в регионе остается очень высокой.
Угроза новой войны
Конфликт может еще больше обостриться. Правительство Пакистана располагает "достоверной разведывательной информацией" о том, что "Индия намерена нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов", заявили 30 апреля в Исламабаде.
"Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом", - заявил министр информации Аттаулла Тарар, предупредив соседнюю страну: Индия будет нести "полную ответственность" за все "ужасные последствия в регионе". Индия, в свою очередь, уже давно обвиняет Пакистан в поддержке экстремистов. Кашмир - важный для туризма регион, при этом здесь проходит спорный участок границы двух стран.
В чем значение Кашмира?
Регион Кашмир площадью примерно 220 тыс. квадратных километров разделен между Индией, Пакистаном и Китаем. Но и Индия, и Пакистан претендуют на всю его территорию. В этом регионе проживает около 20 млн человек - примерно 14,5 млн на территории, управляемой Индией, около 6 млн на территории, управляемой Пакистаном, и менее нескольких тысяч на территории, управляемой Китаем. Таким образом, регион оказался в точке пересечения важнейших стратегических, экономических и религиозных интересов.
Современная история конфликта в Кашмире начинается с 1947 года, когда колония Британская Индия была разделена на Индию с индуистским большинством и Пакистан с мусульманским большинством населения. В то время княжество Джамму и Кашмир, населенное преимущественно мусульманами, находилось под властью индуистского махараджи Хари Сингха, который первоначально отказался присоединиться к какой-либо из стран.
Его позиция изменилась после того, как пакистанские боевики попытались захватить регион и свергнуть Сингха. Решение махараджи присоединиться к Индии, что стало условием предоставления военной помощи, привело к первой индо-пакистанской войне, усилив де-факто разделение Кашмира, которое до сих пор сохраняется.
Сегодня Индия контролирует наиболее населенную часть региона, которая включает в себя Кашмирскую долину, Джамму и Ладакх. Пакистан владеет частью северной территории Кашмира, включая Азад-Кашмир и Джамму, что переводится как "свободный Джамму и Кашмир", и Гилгит-Балтистан. Китай, в свою очередь, управляет малонаселенным регионом Аксай-Чин на северо-востоке, на который также претендует Индия, и долиной Шаксгам, контроль над которой Китая индийцы также не признают.
Притязания Пакистана на Кашмир основаны, в частности, на утверждении, что этот регион с преобладающим в нем мусульманским населением, должен был стать частью Пакистана во время раздела. Индия, напротив, утверждает, что документ о присоединении 1947 года, подписанный Хари Сингхом, делает притязания Индии на эту территорию законными и окончательными. Однако ученые-юристы ставят под сомнение действительность документа.
Эти разногласия стали причиной многочисленных войн, повстанческих движений и десятилетий дипломатической вражды.
Важная часть головоломки в руках Китая
В то время как Индия и Пакистан доминируют в споре вокруг Кашмира, Китай также владеет стратегически важной его частью. Северо-восточная территория, известная как Аксай-Чин, находится под управлением КНР, но на нее по-прежнему претендует Индия. Этот район важен для Пекина как сухопутная связь между Тибетом и западным регионом Синьцзян.
Китай установил контроль над Аксай-Чином в 1950-х годах, построив стратегическую дорогу, соединяющую Синьцзян и Тибет, маршрут проходил через территорию, на которую претендовала Индия. Индия возражала против китайского присутствия в этом районе, и напряженность переросла в короткую, но интенсивную китайско-индийскую войну 1962 года. После конфликта Китай сохранил контроль над Аксай-Чином и с тех пор управляет им. В последние годы Пекин расширил свое военное присутствие вдоль условной границы, что привело к частым военным столкновениям.
Кашмир важен для Китая не только со стратегической, но и с экономической точки зрения. Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC), краеугольный камень пекинской инициативы "Один пояс - один путь", проходит через Гилгит-Балтистан, который находится под управлением Пакистана. Поэтому Пекин внимательно следит за стабильностью в Кашмире.
Регион с высоким военным присутствием
По оценкам, Индия разместила в Джамму и Кашмире более 750 тыс. солдат - с особой концентрацией подразделений в Кашмирской долине, населенной преимущественно мусульманами. В регионах, находящихся под управлением Пакистана, насчитывается около 150 тыс. военнослужащих, включая специальные подразделения.
Противники обвиняют друг друга в развертывании чрезмерного количества войск. Однако ни одна из сторон не публикует точных цифр. По мнению аналитиков, плотность военных в регионе, особенно по отношению к гражданскому населению, может сравниться с Корейским полуостровом.
Присутствие повстанческих группировок еще больше усложняет ситуацию. Вооруженное восстание в Кашмире, находящемся под управлением Индии, началось в конце 1980-х годов и подпитывалось недовольством местного населения и внешней поддержкой. С тех пор исламские группировки, такие как "Хизбул муджахидин", "Джайш-э-Мухаммед" и "Лашкар-е-Тайба", неоднократно совершали нападения в регионе. Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков, но Исламабад отвергает эти обвинения.
Может ли нападение в Кашмире спровоцировать новый кризис?
В ответ на последнее нападение Индия приняла ряд дипломатических мер против Пакистана, включая ухудшение дипломатических отношений, закрытие наземных и воздушных границ и впервые в истории приостановила действие Договора о водах Инда от 1960 года, который регулирует распределение воды из системы Инда. Пакистан осудил этот шаг и предупредил, что любое вмешательство в договор будет рассматриваться как акт войны.
В этом нестабильном регионе, где уже произошло несколько конфликтов, включая обмен авиаударами в 2019 году, поставившем Индию и Пакистан на грань полномасштабной войны, риск возникновения еще одного конфликта между ядерными державами вполне реален.
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