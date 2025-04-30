Жертву ограбления магазина часов выписали из больницы

Как также стало известно Panorāma, во время ограбления преступники говорили на английском языке.

Напомним, во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов, преступники скрылись с места происшествия. Один человек пострадал и был доставлен в медучреждение, сообщили в полиции. Латвийское телевидение передавало, что ограбление произошло в магазине Baltic Watches.

По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге.

Получив информацию о происшествии, полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия и объявила на части территории Латвии специальный план "Ловушки".

В среду, 30 апреля, в интернет просочились кадры с камер наблюдения, на которых запечатлено ограбление эксклюзивного магазина часов Baltic Watches.

На записи видно, как перед ограблением в магазине находятся четыре человека, а спустя мгновение вбегает мужчина и начинает угрожать предметом, похожим на пистолет. За ним следуют еще трое мужчин с закрытыми лицами.

Люди в магазине ложатся на пол, женщина прячется за стулом, а преступники грабят магазин, разбивая витрины. Один из них наблюдает, не появится ли кто-нибудь, через входную дверь.

Преступление длится около полутора минут.

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