Это одно из важнейших мероприятий этого года в Китае, так как правительство пытается развеять слухи, что проверки последнего времени - направленные против центрального правительства протесты в Гонконге и невыгодная торговая война с США - пошатнули его позиции, сообщает агентство Reuters.

Геснсек Коммунистической партии Китая и руководитель государства Си Цзиньпин, одетый в серую "накидку Мао", пообещал, что дальнейшая стратегия Китая будет двустороннее выгодным "открытием".

"Ни одна сила не сможет потрясти статус Китая или остановить шествие китайского народа и государства вперед", - сообщил Цзиньпин, стоя во Вратах небесного спокойствия - в том месте, где Мао в 1949 году объявил об основании Китайской Народной Республики.

У современного капиталистического Китая, конечно, с коммунизмом связи очень мало.

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Китай должен заботиться о стабильности в Гонконге и Макао, развивать уважительные отношения с Тайванем, а также "стремиться к полному объединению отчизны", - сказал Цзиньпин, политика модернизации военных сил которого потрясла другие страны региона.

Среди продемонстрированного оружия были межконтинентальные баллистические ракеты DF-41, способные нести ядерные боеголовки и достигать больших расстояний, в том числе и США.

В параде приняли участие 15 000 солдат. За парадом лично наблюдали 100 000 человек, а по телевизору - еще миллионы.

Однако протесты в Гонконге продолжаются. Во вторник там прошли широкие протесты сторонников демократии против центрального правительства, в том числе, на улицы выбрасывали фальшивые банкноты, характерные обычно для похоронных церемоний. Протестующие объявили вторник траурным днем.

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Самая большая демонстрация состоялась в центре Гонконга, где тысячи людей скандировали слоганы против правящей в Китае Коммунистической партии.

Меньшие по масштабу демонстрации прошли и в других районах Гонконга. Местами произошли столкновения полицейских и протестующих, полиция применила слезоточивый газ.