Уникальный случай в Эстонии: пропавшую женщину в буквальном смысле нашли под землей
Начатые вчера, 30 сентября, в Вильяндимаа (Эстония) поиски ушедшей из больницы 62-летней Кристы развернулись на три уезда. Их кульминация пришлась на минувшую ночь: пропавшую нашли в Тартумаа в подземном бункере. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что речь идет об исключительном поиске за последнее время, поскольку пропавшего человека в буквальном смысле нашли под землей.
"С женщиной все хорошо, ее благополучно передали под наблюдение врачей", - успокоил он.
Поиски в трех уездах включали в себя постоянную проверку различных адресов, имевших отношение к 62-летней Кристе, прочесывание местности цепочкой, привлечение тепловых камер, служебных собак, дрона, работу полицейских с источниками и анализ собранной информации.
"В начальной фазе поиски охватывали три уезда, но работа над одной из версий все больше склоняла нас к проверке волости Луунья в Тартумаа, в итоге она привела нас к цели. Маловероятным было найти женщину в подземном бункере с помощью техники, поисков на местности или чего-то еще", - описал Вирк.
Он добавил, что любая, даже на первый взгляд незначительная информация может стать полезной для полиции. "Благодаря ей полиция может пойти по горячим следам и спасти чью-то жизнь", - сказал оперативный дежурный.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 62-летней Кристы, которая самовольно покинула больницу в Вильяндимаа.
В понедельник, 30 сентября, около полудня полиция получила сообщение, что в деревне Ямеяла в Вильяндимаа (Эстония) 62-летняя Криста ушла из больницы в неизвестном направлении. Однажды она уже покидала самовольно больницу в Тарту. Тогда патруль нашел нуждавшуюся в помощи Кристу в центре города и благополучно доставил ее обратно в медицинское учреждение.