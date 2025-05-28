Украина сообщила об успешной атаке на завод по производству крылатых ракет под Москвой

Завод в Дубне, принадлежащий корпорации "Тактическое ракетное вооружение", производит различные типы крылатых ракет, в том числе ракеты Н-101/555, Н-69 и Н-59МК, которые Россия использует для атак на украинские города.

Украинским дронам удалось обойти системы противовоздушной обороны, прикрывающие Москву, и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия, где начался пожар.

В ночь на среду украинские дроны также нанесли удар по предприятию "Ангстрем" в Московской области, которое производит микроэлектронику, широко используемую российской военной промышленностью.

Накануне украинские дроны успешно атаковали завод в Ивановской области, выпускающий органические химикаты, используемые во взрывчатых веществах и ракетном топливе.