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Украина сообщила об успешной атаке на завод по производству крылатых ракет под Москвой

Завод по производству крылатых ракет в России

В ночь на среду в результате налета украинских беспилотников был нанесен удар по российскому стратегическому предприятию "Радуга", расположенному в 130 километрах к северу от Москвы, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Генеральный штаб армии Украины.

Завод в Дубне, принадлежащий корпорации "Тактическое ракетное вооружение", производит различные типы крылатых ракет, в том числе ракеты Н-101/555, Н-69 и Н-59МК, которые Россия использует для атак на украинские города.

Украинским дронам удалось обойти системы противовоздушной обороны, прикрывающие Москву, и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия, где начался пожар.

В ночь на среду украинские дроны также нанесли удар по предприятию "Ангстрем" в Московской области, которое производит микроэлектронику, широко используемую российской военной промышленностью.

Накануне украинские дроны успешно атаковали завод в Ивановской области, выпускающий органические химикаты, используемые во взрывчатых веществах и ракетном топливе.

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