В воскресенье в Риге на время веломарафона существенно ограничат движение

В воскресенье, 1 июля, в Риге на время веломарафона будут введены существенные ограничения движения, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Движение будет закрыто на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. Во время проведения мероприятия ожидаются и существенные изменения в нескольких маршрутах общественного транспорта, однако об этом самоуправление сообщит отдельно.
С 17 часов субботы, 31 мая, по 19:30 воскресенье будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 Ноября от Каменного до Вантового моста, и на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице на стороне Старой Риги между Бискапа гате и Полю гате.
В воскресенье, 1 июня, с 11 до 12 часов будет закрыто движение транспортных средств на Каменном моста по направлению в Пардаугаву, на улицах Кугю, Триядибас, Ранькя Дамбис, Баласта дамбис и на Вантовом мосту.
С 12:45 до 16:15 движение транспортных средств закроют на набережной 11 Ноября, набережной Генерала Радзиня и в направлении улицы Краста от Каменного до Вантового моста.
С 12:45 до 16:30 будет закрыто движение транспортных средств на Южном мосту - в направлении Пардаугавы, на участке от съезда с улицы Краста до улицы Баускас, с ограничением движения транспортных средств по левой полосе.
С 13:00. до 17:00 будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Баускас от кольцевой развязки Южного моста до улицы Мукусалас, на участке улицы Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на кольцевой развязке улицы Мукусалас под Островным мостом, в туннеле Каменного моста, на улице Кугу, на улице Триядибас, на Ранькя дамбис, Баласта дамбис и на Вантовом мосту.
Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией Риги ограничит или закроет движение транспортных средств на веломаршрутах с 10:00 до 18:00, если это необходимо для обустройства трассы.
Во время мероприятия остановка и парковка транспортных средств будут запрещены в ряде мест города, а брошенные автомобили при необходимости будут перемещены на другое разрешенное место парковки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!