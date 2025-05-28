В воскресенье в Риге на время веломарафона существенно ограничат движение

Движение будет закрыто на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. Во время проведения мероприятия ожидаются и существенные изменения в нескольких маршрутах общественного транспорта, однако об этом самоуправление сообщит отдельно.

С 17 часов субботы, 31 мая, по 19:30 воскресенье будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 Ноября от Каменного до Вантового моста, и на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице на стороне Старой Риги между Бискапа гате и Полю гате.

В воскресенье, 1 июня, с 11 до 12 часов будет закрыто движение транспортных средств на Каменном моста по направлению в Пардаугаву, на улицах Кугю, Триядибас, Ранькя Дамбис, Баласта дамбис и на Вантовом мосту.

С 12:45 до 16:15 движение транспортных средств закроют на набережной 11 Ноября, набережной Генерала Радзиня и в направлении улицы Краста от Каменного до Вантового моста.