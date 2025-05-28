Главное за 28 мая Похищение человека в Риге, детали поджога машин в Пурвциемсе и чрезвычайная ситуация в Литве

Среда принесла в нашу жизнь немало интересных новостей. Так, стало известно о похищении человека в Риге при свете дня, появились подробности поджога восьми автомобилей на стоянке в Пурвциемсе, а Литва объявила чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за весенних заморозков. Подробнее о событиях дня - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за среду, 28 мая.
Новости Латвии:
За четыре года работы нынешняя Даугавпилсская дума потратила на "хорошие новости" в СМИ 594 тысячи евро, сообщает портал Chayka.lv со ссылкой на Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.
24 мая на улице Симаня, 14, на Саркандаугаве открылся новый общественный центр. Раньше здесь была Рижская 18-я вечерняя школа, в которой постоянно дежурил полицейский, а сейчас проходят семинары, занятия в театре импровизаций и уроки творчества в мастерской мозаики.
В конце апреля в Риге был похищен человек, который в данный момент уже освобожден, значительных телесных повреждений он не получил, сообщила Государственная полиция.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обращает внимание жителей на повышенный риск заражения корью в ряде европейских стран, сообщили агентству LETA в SPKC.
Пожар нарушил ночную тишину на автостоянке на ул. Пуцес в Риге. Полиция расследует злонамеренные действия - подожжена была одна машина, но пламя быстро распространилось еще на семь транспортных средств, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
После того как в Эстонии перестали признаваться документы, выданные в России, возникла неразбериха по поводу статуса бумаг, необходимых для поездок родственников к живущим в Эстонии россиянам. Rus.Postimees посмотрел на разноголосье "полезных советов" в приграничных чатах и решил выяснить все точно.
Нынешний министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что Эстония может закрыть границу с РФ по примеру Финляндии. Rus.Postimees узнал точные данные* о том, граждане каких стран сейчас пользуются погранпереходами Нарва, Койдула, Лухамаа, как выглядит этот "пьедестал почета" сегодня и каким он был вчера.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести трехсторонний саммит, в котором, помимо него, приняли бы участие президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.
Владимир Путин назвал условием завершения войны в Украине предоставление письменных гарантий нерасширения НАТО на восток и снятие с РФ санкций. Об этом агентству Reuters сообщили три российских источника.
Правительство Литвы в среду приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за весенних заморозков, которые причинили серьезный ущерб фермерам страны.
Интересное чтиво:
Летом 1979 года женщины стояли в дюнах Саулкрасты с железными прутьями в руках, полные решимости "разорвать ублюдка на куски, растерзать его на месте". Несколько человек приехали из Мурманска. Сотрудникам милиции пришлось проявить всю свою изобретательность, чтобы помешать женщинам расправиться на месте с убийцей 10-летней девочки Александром Носовым, которого доставили на место преступления для допроса. Бывший инспектор уголовного розыска Анатолий Зейлюкс делится воспоминаниями о том, как был пойман серийный убийца, убивший маленькую девочку из пионерского лагеря "Североникель" в саулкрастском лесу, и какие ужасающие подробности всплыли в ходе расследования.
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