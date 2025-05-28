Главное за 28 мая Похищение человека в Риге, детали поджога машин в Пурвциемсе и чрезвычайная ситуация в Литве

Читайте также За рубежом Какие правила действуют на эстонской границе после отмены взаимного признания документов с Россией

Нынешний министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что Эстония может закрыть границу с РФ по примеру Финляндии. Rus.Postimees узнал точные данные* о том, граждане каких стран сейчас пользуются погранпереходами Нарва, Койдула, Лухамаа, как выглядит этот "пьедестал почета" сегодня и каким он был вчера.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести трехсторонний саммит, в котором, помимо него, приняли бы участие президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

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Владимир Путин назвал условием завершения войны в Украине предоставление письменных гарантий нерасширения НАТО на восток и снятие с РФ санкций. Об этом агентству Reuters сообщили три российских источника.

Читайте также За рубежом Reuters: Путин требует снятия санкций и письменных гарантий НАТО

Правительство Литвы в среду приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за весенних заморозков, которые причинили серьезный ущерб фермерам страны.

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