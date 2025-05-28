Увеличат количество железнодорожных рейсов до Юрмалы и Саулкрасты

Летом на юрмальском направлении будет введено расписание с 15-минутными интервалами. На маршруте Рига - Дубулты - Рига будет выполняться дополнительно 12 рейсов по будням и 22 по выходным.

На маршруте Рига - Царникава - Рига расписание пополнится десятью новыми рейсами, четыре из которых, которые раньше выполнялись по выходным, а теперь будут выполняться ежедневно.

Учитывая пожелания пассажиров, на нескольких маршрутах введены дополнительные остановки. На Тукумской линии для некоторых поездов включена станция "Депо", а экспрессы Рига-Тукумс II и Тукумс II-Рига в дальнейшем будут останавливаться и на станции Золитуде.

Изменения планируются также на маршрутах в Сигулду, Валмиеру и Валгу. Поезд Рига - Сигулда, курсирующий по пятницам, выходным и праздничным дням, теперь будет останавливаться на станциях Чиекуркалнс и Криевупе, а поезд Валга - Рига - на станциях Эглюпе, Вангажи и Гаркалне.

Остановки на станциях Арайшу и Иерики для некоторых поездов отменены, чтобы привести расписание в соответствие с реальным спросом пассажиров.