Reuters: Путин требует снятия санкций и письменных гарантий НАТО

Владимир Путин назвал условием завершения войны в Украине предоставление письменных гарантий нерасширения НАТО на восток и снятие с РФ санкций. Об этом агентству Reuters сообщили три российских источника.
Условия президента России Владимира Путина по прекращению развязанной им агрессивной войны против Украины "включают требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России". Об этом в среду, 28 мая, написало агентство Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника, знакомых с ходом переговоров. "Путин готов заключить мир, но не любой ценой", - приводит агентство слова одного из своих анонимных собеседников.
По их словам, российский президент требует таким образом "формально исключить членство Украины, Грузии и Молдовы и других бывших советских республик" в Североатлантическом альянсе и, кроме того, настаивает на "нейтральном статусе" Украины и обеспечении "защиты русскоязычного населения страны". Кроме того, Путин хочет решить вопрос с замороженными активами Центробанка.
По словам одного из источников Reuters, в Кремле считают, что Россия может воевать годами, независимо от экономических трудностей, которые будут следовать за введением новых пакетов западных санкций. Если Путин поймет, что достижение мирного соглашения на его условиях невозможно, он будет стремиться показать, что для Украины "завтрашний день будет еще более болезненным", добавил собеседник.
Politico: Терпение Трампа к Путину - на исходе
Президент США Дональд Трамп теряет терпение по отношению к Путину, но еще не принял решение о дальнейших действиях, сообщило накануне американское издание Politico. "Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который проложил перед ним Трамп", - цитирует оно слова неназванного представителя администрации США.
Politico напомнило о резких заявлениях Трампа в адрес Путина в последние дни - "совершенно спятивший" и "играющий с огнем". При этом главе Белого дома еще предстоит решать, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление российских ударов по Украине, указали четыре официальных лица США, с которыми побеседовало издание.
По словам собеседников Politico, в администрации США и вне ее есть те, кто говорили Трампу о вреде, наносимом санкциями американскому бизнесу, а также о том, что они могут оттолкнуть Россию от переговоров. Однако ужесточение санкций поддерживают часть республиканцев в Конгрессе, в том числе лидеры республиканцев в Сенате, уточняет издание.
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