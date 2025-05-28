Reuters: Путин требует снятия санкций и письменных гарантий НАТО

Условия президента России Владимира Путина по прекращению развязанной им агрессивной войны против Украины "включают требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России". Об этом в среду, 28 мая, написало агентство Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника, знакомых с ходом переговоров. "Путин готов заключить мир, но не любой ценой", - приводит агентство слова одного из своих анонимных собеседников.

По их словам, российский президент требует таким образом "формально исключить членство Украины, Грузии и Молдовы и других бывших советских республик" в Североатлантическом альянсе и, кроме того, настаивает на "нейтральном статусе" Украины и обеспечении "защиты русскоязычного населения страны". Кроме того, Путин хочет решить вопрос с замороженными активами Центробанка.