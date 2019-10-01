Украина подписала "формулу Штайнмайера". Что это такое?

Киев подписал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.
"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса. — Прим. ред.], которого ещё нет", — сказал Зеленкий.
Глава Украины сообщил, что данный закон будет разрабатывать Верховная рада, документ пройдет публичное обсуждение.
Зеленский также объяснил, что "формула" предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ зафиксируют, что выборы были пройдены согласно всем стандартам организации.
Зеленский также отметил, что Киев не будет проводить выборы, если в Донбассе будут находиться военные, пишет РИА "Новости".
Согласно словам украинского лидера, участники встречи в Минске убрали все помехи для проведения саммита "нормандской четверки", в скором времени будет согласована его дата.
РИА "Новости" пишет, что полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов тоже заявил, что "порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей" был согласован.
"Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы", — приводит слова полпреда РИА "Новости".
"Формула Штайнмайера" носит название ее автора, нынешнего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Формула подразумевает, что в непризнанных республиках будут проходить местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применен на временной основе, а после итогов выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон будет применен на постоянной основе.