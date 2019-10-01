Украина подписала "формулу Штайнмайера". Что это такое?

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса. — Прим. ред.], которого ещё нет", — сказал Зеленкий.

Глава Украины сообщил, что данный закон будет разрабатывать Верховная рада, документ пройдет публичное обсуждение.

Зеленский также объяснил, что "формула" предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ зафиксируют, что выборы были пройдены согласно всем стандартам организации.

Зеленский также отметил, что Киев не будет проводить выборы, если в Донбассе будут находиться военные, пишет РИА "Новости".

Согласно словам украинского лидера, участники встречи в Минске убрали все помехи для проведения саммита "нормандской четверки", в скором времени будет согласована его дата.

РИА "Новости" пишет, что полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов тоже заявил, что "порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей" был согласован.

"Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы", — приводит слова полпреда РИА "Новости".