"Время наводить мосты": ФБР вербует россиян с помощью рекламы на Facebook

Как отмечает телеканал, всего было опубликовано три таких объявления, скриншоты которых были размещены на сайте CNN.

Exclusive: The FBI is running Facebook ads targeting Russians in Washington https://t.co/yBaidW7W8i pic.twitter.com/6vewvPz9VE — CNN Politics (@CNNPolitics) October 2, 2019

На одном из них изображен идущий по мосту мужчина с зонтом.

"Время наводить мосты", — гласит надпись объявления.

ФОТО: Скриншот CNN

Во втором случае была использована фотография шахматной доски с надписью: "Не пора ли вам сделать свой ход?".

ФОТО: Скриншот CNN

Между тем для третьего объявления был использован снимок девушки в шапке выпускника ВУЗа, по обе стороны от нее стоят мужчина и женщина, предположительно, родители героини фото.

"Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!" — говорится в объявлении (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).

ФОТО: Скриншот CNN

Гипер-ссылка в рекламных публикациях ведет на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона. На портале также размещен текст на русском языке.

"ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично по адрессу", — указано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).