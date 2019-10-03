"Время наводить мосты": ФБР вербует россиян с помощью рекламы на Facebook

Федеральное бюро расследований (ФБР) США, видимо, решило привлечь к работе россиян и русскоязычных людей. ФБР размещало в соцсети Facebook рекламу на русском языке, предлагая помогать американским спецслужбам. Об этом пишет Snob.ru со ссылкой на CNN.
Как отмечает телеканал, всего было опубликовано три таких объявления, скриншоты которых были размещены на сайте CNN.
Exclusive: The FBI is running Facebook ads targeting Russians in Washington https://t.co/yBaidW7W8i pic.twitter.com/6vewvPz9VE— CNN Politics (@CNNPolitics) October 2, 2019
На одном из них изображен идущий по мосту мужчина с зонтом.
"Время наводить мосты", — гласит надпись объявления.
Во втором случае была использована фотография шахматной доски с надписью: "Не пора ли вам сделать свой ход?".
Между тем для третьего объявления был использован снимок девушки в шапке выпускника ВУЗа, по обе стороны от нее стоят мужчина и женщина, предположительно, родители героини фото.
"Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!" — говорится в объявлении (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).
Гипер-ссылка в рекламных публикациях ведет на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона. На портале также размещен текст на русском языке.
"ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично по адрессу", — указано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).
В ФБР не стали комментировать рекламные объявления.