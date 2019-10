Ивлеева, Ургант, Тодоренко, Губерниев получили ТЭФИ как лучшие ведущие

[#ТЭФИ2019] Регина Тодоренко и Велерия Дергилёва. 🤗❤️ (Регина+1 и Утро Пятницы) . @reginatodorenko @valeria_dergileva

A post shared by Телеканал ПЯТНИЦА! | Фан-клуб (@fridaytv.fan) on Oct 2, 2019 at 2:05pm PDT