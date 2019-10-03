Ивлеева, Ургант, Тодоренко, Губерниев получили ТЭФИ как лучшие ведущие

Самое большое количество наград забрала "Пятница". Лучшей информационной программой стала "Пятница!News", лучшим ток-шоу прайм-тайма — "Agent Шоу" ("Пятница!"). Видеоблогер Анастасия Ивлеева ("Agent Шоу") была названы лучшей ведущей.

Также "Пятница" получила статуэтки за программу для детей и юношества "Орел и решка. Семья", лучшую утреннюю программу "Утро пятницы", документальный проект "Попроси у неба", журналистское расследование "Инсайдеры. Расследования с внедрением".

В номинации "Лучший ведущий утреннего шоу" стала Регина Тодоренко.

Иван Ургант стал лучшим ведущим развлекательной программы, а шоу "Вечерний Ургант" (Первый канал) — лучшей юмористической программой.

Лучшее общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма — "60 минут" ("Россия 1").

Лучшим ведущим информационной программы стал Дмитрий Губерниев ("Все на матч" на "Матч ТВ")

Лучшим ведущим общественно-политического ток-шоу стал Дмитрий Куликов ("Право знать" на "ТВ Центр").

"Интервьюером года" признали Федора Бондарчука за программу "Кино в деталях" (СТС).

Сериал "Обычная женщина" на ТВ-3 получил сразу несколько наград ТЭФИ, победив в номинациях "Лучший сериал", "Лучший режиссер" и ""Лучшая актриса" (Анна Михалкова). В свою очередь лучшим актёром выбрали Сергея Бурунова за роль в сериале "Мылодрама" ("Пятница!").