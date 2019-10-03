Ивлеева, Ургант, Тодоренко, Губерниев получили ТЭФИ как лучшие ведущие

Объявлены результаты премии ТЭФИ. В этом году организаторами было отмечено рекордное количество заявок — 630. Призы вручены в 34 номинациях.
Самое большое количество наград забрала "Пятница". Лучшей информационной программой стала "Пятница!News", лучшим ток-шоу прайм-тайма — "Agent Шоу" ("Пятница!"). Видеоблогер Анастасия Ивлеева ("Agent Шоу") была названы лучшей ведущей.
Также "Пятница" получила статуэтки за программу для детей и юношества "Орел и решка. Семья", лучшую утреннюю программу "Утро пятницы", документальный проект "Попроси у неба", журналистское расследование "Инсайдеры. Расследования с внедрением".
- В номинации "Лучший ведущий утреннего шоу" стала Регина Тодоренко.
- Иван Ургант стал лучшим ведущим развлекательной программы, а шоу "Вечерний Ургант" (Первый канал) — лучшей юмористической программой.
- Лучшее общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма — "60 минут" ("Россия 1").
- Лучшим ведущим информационной программы стал Дмитрий Губерниев ("Все на матч" на "Матч ТВ")
- Лучшим ведущим общественно-политического ток-шоу стал Дмитрий Куликов ("Право знать" на "ТВ Центр").
- "Интервьюером года" признали Федора Бондарчука за программу "Кино в деталях" (СТС).
Сериал "Обычная женщина" на ТВ-3 получил сразу несколько наград ТЭФИ, победив в номинациях "Лучший сериал", "Лучший режиссер" и ""Лучшая актриса" (Анна Михалкова). В свою очередь лучшим актёром выбрали Сергея Бурунова за роль в сериале "Мылодрама" ("Пятница!").
С 2014 года в качестве организаторов премии ТЭФИ выступает Комитет индустриальных телевизионных премий. Весной прошлого года организаторы объявили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя возросло до 150 человек. Всего голосуют чуть выше тысячи экспертов.