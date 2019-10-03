Стоянович на матчи против Польши и Израиля вызвал 27 футболистов

В список футболистов включены сразу несколько игроков, которые не были вызваны в предыдущий раз. Среди них - Артур Карашаускс, Марцис Ошс, Даниэль Онтужанс, Владислав Фёдоров, Давис Икауниекс, Игорь Тарасов и Райвис Юрковскис.

Всего главный тренер сборной Латвии вызвал 27 футболистов - это гораздо больше, чем обычно.

Напомним, что 10 октября сборная Латвии на стадионе "Даугава" в Риге сыграет против Польши, а пять дней спустя отправится в гости к Израилю. Ещё два матча латвийские футболисты проведут в ноябре - на выезде против Словении и дома против Австрии.

В данный момент сборная Латвии занимает последнее место в своей группе - подопечные Стояновича потерпели поражения во всех шести матчах отборочного этапа Евро-2020.

Список кандидатов в сборную Латвии на отборочные матчи ЕВРО-2020:

Вратари: Андрис Ванинс ("Цюрих", Швейцария), Павел Штейнбор ("Арка", Польша), Роберт Озолс ("Рига").

Защитники: Антоний Черномордый ("Рига"), Виталий Ягодинский, Роберт Савалниекс (оба - РФШ), Каспар Дубра ("Александрия", Украина), Виталий Максименко ("Олимпия", Словения"), Марцис Ошс ("Ксамакс", Швейцария), Игорь Тарасов ("Спартак"), Райвис Юрковскис ("Лиепая").

Полузащитники: Олег Лайзанс, Ритварс Ругинс, Владимир Камеш (все - "Рига"), Борис Богдашкин, Эрик Пунцулс (оба - "Валмиера"), Кристерс Тоберс, Мартиньш Кигурс, Янис Икауниекс (все - "Лиепая"), Андрей Цыганик, Давис Икауниекс (оба - РФШ), Даниэль Онтужанс ("Бавария", Германия).