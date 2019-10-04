Пт, 4.10.2019
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В аэропорту Йоханнесбурга обнаружили 342 кг львиных костей

ФОТО: Reuters/ScanPix

В аэропорту Йоханнесбурга обнаружен груз с 342 килограммами львиных костей, сообщило Министерство окружающей среды ЮАР, сообщает AFP.

В декларации кости упомянуты не были, указало министерство.

"Когда груз проверили, были обнаружены 12 коробок со львиными костями, завернутыми в алюминиевую фольгу и весившими 342 килограмма," - говорится в сообщении министерства.

Несмотря на то, что экспорт львиных костей в ЮАР не запрещен, для его вывоза необходимо особое разрешения.

В ЮАР живут примерно 11 000 львов. В том числе 3000 живут в национальных парках, где охота запрещена.

Кости львов в Азии используют в традиционной медицине и изготовлении украшений.

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