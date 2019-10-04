В аэропорту Йоханнесбурга обнаружили 342 кг львиных костей

В декларации кости упомянуты не были, указало министерство.

"Когда груз проверили, были обнаружены 12 коробок со львиными костями, завернутыми в алюминиевую фольгу и весившими 342 килограмма," - говорится в сообщении министерства.

Несмотря на то, что экспорт львиных костей в ЮАР не запрещен, для его вывоза необходимо особое разрешения.

В ЮАР живут примерно 11 000 львов. В том числе 3000 живут в национальных парках, где охота запрещена.