В аэропорту Йоханнесбурга обнаружили 342 кг львиных костей

В аэропорту Йоханнесбурга обнаружен груз с 342 килограммами львиных костей, сообщило Министерство окружающей среды ЮАР, сообщает AFP.
В декларации кости упомянуты не были, указало министерство.
"Когда груз проверили, были обнаружены 12 коробок со львиными костями, завернутыми в алюминиевую фольгу и весившими 342 килограмма," - говорится в сообщении министерства.
Несмотря на то, что экспорт львиных костей в ЮАР не запрещен, для его вывоза необходимо особое разрешения.
В ЮАР живут примерно 11 000 львов. В том числе 3000 живут в национальных парках, где охота запрещена.
Кости львов в Азии используют в традиционной медицине и изготовлении украшений.