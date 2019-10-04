Подозрительные перевозки инвалидов: RS увольняет сотрудников, которые мошенничали с э-талонами

Rīgas satiksme разоблачило и отстранило от работы нечестных работников, которые дали доступ к "билетам для инвалидов" людям, которым они не были предназначены. Об этом сообщает TV3 ziņas.
Программе рассказали, что из-за подозрений в махинациях с перевозками людей с инвалидностью в Рижских минибусах весной задержали авансовую дотацию Рижской думе в размере 2,2 млн евро.
По подсчётам автотранспортной дирекции, некоторые лица с инвалидностью валидировали э-талоны 300 раз в месяц, но данные Rīgas satiksme свидетельствуют, что около 500 раз.
Глава Rīgas satiksme Эрнест Саулитис рассказал программе, что недостача действительно была констатирована.
После проверок выяснилось, что нарушителем являлся некий сотрудник Rīgas satiksme, который присвоил скидки за проезды в общественном транспорте людям, которым они не предназначены.
"Мы обнаружили два случая нечестных действий наших сотрудников. Без какого-либо основания были присвоены права использовать скидку для перевозок людей с инвалидностью. Люди были отстранены от работы", - пояснил глава Rīgas satiksme Эрнест Саулитис.
По его оценкам, в будущем Rīgas satiksmе может также установить квоту на количество раз, когда получатели скидок могут использовать э-талоны, оплаченные муниципалитетом, но это уже решение не Rīgas satiksme, а муниципалитета.