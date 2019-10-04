Подозрительные перевозки инвалидов: RS увольняет сотрудников, которые мошенничали с э-талонами

Программе рассказали, что из-за подозрений в махинациях с перевозками людей с инвалидностью в Рижских минибусах весной задержали авансовую дотацию Рижской думе в размере 2,2 млн евро.

По подсчётам автотранспортной дирекции, некоторые лица с инвалидностью валидировали э-талоны 300 раз в месяц, но данные Rīgas satiksme свидетельствуют, что около 500 раз.

Глава Rīgas satiksme Эрнест Саулитис рассказал программе, что недостача действительно была констатирована.

После проверок выяснилось, что нарушителем являлся некий сотрудник Rīgas satiksme, который присвоил скидки за проезды в общественном транспорте людям, которым они не предназначены.

"Мы обнаружили два случая нечестных действий наших сотрудников. Без какого-либо основания были присвоены права использовать скидку для перевозок людей с инвалидностью. Люди были отстранены от работы", - пояснил глава Rīgas satiksme Эрнест Саулитис.