Меркель: Удары по Ирану нельзя сравнивать с войной в Украине

По ее словам, разочарованиями на этом пути стали войны в бывшей Югославии, финансовый кризис 2008-2009 годов, пандемия, а также то, что "отношения с Россией развивались не так, как надеялись".

Меркель о миграции: Нужно думать по-европейски

По словам экс-канцлера, в вопросе миграции, в том числе нелегальной, нужно "думать по-европейски", а не только "с немецкой точки зрения", чтобы "сохранить преимущества Шенгена, то есть свободу передвижения по Европе". "Вот почему единая европейская система предоставления убежища является важным шагом", - сказала она.

"Постоянный строгий пограничный контроль между странами угрожает свободе передвижения, а значит, и сплоченности в Европе. А мы видим, что эта сплоченность важнее, чем когда-либо", - продолжила Меркель. Она выступила за усиление охраны внешних, а не внутренних границ в ЕС.

Экс-канцлер по-прежнему считает правильной свою миграционную политику в 2015-2016 годах: "Приехало много людей из Сирии и, конечно, из других стран. Многие семьи могли заплатить контрабандисту лишь за одного из шести детей. Тем не менее, это были люди. Никто из них не покинул родину легкомысленно, некоторые уже столкнулись с трудностями судьбы. Нам пришлось с этим справляться. Я показала решение: больше охраны внешних границ и соглашения на уровне ЕС, такие как с Турцией".

"Мы думаем, то, что происходит в Африке, - в действительности не наше дело. Но это касается и нас. В глобальном мире мы должны понимать, что у нас есть фундаментальный личный интерес в том, чтобы обеспечить благополучие людей как можно в большем числе стран по всему миру", - резюмировала Меркель.