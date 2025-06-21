В Бразилии в результате крушения воздушного шара погибли по меньшей мере восемь человек

Воздушный шар потерпел крушение в городе Прая-Гранди. На борту находился 21 человек. 13 человек, включая пилота, выжили, пропавших без вести нет, сообщил губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Меллу в социальной сети X.

"По словам пилота, в корзине начался пожар, поэтому он начал опускать шар. Когда шар приблизился к земле, он приказал людям прыгать", - сообщил журналистам на месте происшествия городской полицейский Тиаго Луис Лемос. Однако многие люди не успели. Пламя начало разрастаться, и из-за веса шар снова начал подниматься, но потом опять упал.

At least eight people have died in a hot air balloon accident in Brazil, a state governor has said.



There were 21 people on board the balloon in the city of Praia Grande on Saturday morning, Governor of Santa Catarina Jorginho Mello said in a post on X.



Mello said 13 people… pic.twitter.com/NwHWQImBvI — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 21, 2025

"Мы скорбим, то, что произошло, - трагедия. Мы расследуем произошедшее. Но сейчас важно сделать все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим и их семьям", - написал Меллу в X. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также выразил соболезнования родственникам погибших.

Прая-Гранди - популярный туристический город, одним из самых популярных развлечений для туристов являются полеты на воздушном шаре.