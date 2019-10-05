Балтийский батальон сертифицирован для участия в силах реагирования НАТО

Сегодня на Адажской базе состоялось подписание документов о сертификации Балтийского батальона (Балтбат) для участия в силах реагирования НАТО (СРН), сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
Кроме того, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии сертифицирована для выполнения задач альянса.
В церемонии подписания документов, которая прошла в рамках международных военных учений "Серебряная стрела 2019", приняли участие министр обороны Артис Пабрикс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.
СРН - общие воинские формирования стран НАТО, которые находятся в состоянии высокой боеготовности, чтобы в случае необходимости осуществить быстрое развертывание в местах операций далеко от своей постоянной дислокации. В состав СРН входят сухопутные, морские, воздушные подразделения и силы спецназначения.
Решение о создании СРН было принято на саммите НАТО в Праге в 2002 году, а Латвия участвует в них с 2006 года.
В 2012 году министры обороны стран Балтии приняли решение о создании Балтбата для участия в СРН, а меморандум о формировании батальона был подписан 18 марта 2014 года. В 2020 году Балтбат под руководством Латвии приступит к дежурству в составе СРН.
Учения "Серебряная стрела 2019" проводятся в Латвии с 23 сентября по 6 октября. В учениях принимают участие около 3000 военнослужащих из 12 стран - Латвии, Албании, Чехии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.