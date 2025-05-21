Вернулась на работу после декрета, а условия изменились. Что делать?

Вот так проходит время с семьей у дочки, которая сейчас в таком возрасте, когда я, как мама, ей очень нужна. В то же время я хочу вернуться в рабочий ритм и работать, чтобы был баланс между работой и семейной жизнью, потому что не у всех есть няни, которым можно оставить ребенка", - рассказала она.

После консультации с юристом Илзе обратилась к работодателю с просьбой рассмотреть возможность перевода ее на утреннюю смену, однако предложение не было пересмотрено.

"Раньше я была лояльным сотрудником... Не было такого, чтобы я постоянно сидела на больничных. Я действительно регулярно ходила на работу. Если бы сейчас меня поставили в утреннюю смену, у меня было бы все организовано, и все было бы в порядке", - подчеркивает Илзе.

Со стороны работодателя прозвучало предложение поговорить с другими коллегами и попытаться поменяться с кем-то графиком на более удобный. Однако Илзе проконсультировалась с юристом, который категорически не рекомендовал этого делать, поскольку рабочее время может устанавливать только работодатель, а не сам работник.

Жительница Бауски считает, что работодатели должны быть более отзывчивыми по отношению к молодым мамам. В кругу ее знакомых есть несколько случаев, когда женщины не вернулись на работу именно из-за отношения работодателя.