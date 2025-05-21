Вернулась на работу после декрета, а условия изменились. Что делать?

Молодая мама вышла на работу после отпуска по уходу за ребенком, но работодатель предложил ей работать только в вечернюю смену. Женщина не согласилась с таким предложением руководства и написала заявление об уходе. Специалисты по трудовому праву отмечают, что руководство компании должно идти навстречу молодым мамам, а в случае спора советуют обращаться в Государственную инспекцию труда или даже в суд, сообщает портал lsm.lv.
Жительница Бауски Илзе (имя изменено, так как она не захотела раскрывать свое имя публично и не пожелала называть название компании) вернулась на работу после полутора лет, проведенных в отпуске по уходу за ребенком.
За это время в компании уже произошла реорганизация, сменился состав правления, и Илзе предложили работать только в вечернюю смену. Об этом она получила уведомление за три дня до выхода на работу, и, по ее словам, это предложение было без возможности пересмотра.
Это удивило молодую маму, ведь до рождения ребенка она работала с восьми утра до пяти вечера. Кроме того, предыдущий руководитель шел навстречу сотрудникам, и те, кто не мог работать в вечернюю смену, могли выходить в утреннюю или дневную.
Новое предложение вызвало у Илзе серьезные переживания:
"Если меня ставят в такой график - с обеда до позднего вечера - тогда я вижу ребенка всего один час утром, когда веду в детский сад, а вечером я ее уже не вижу, потому что она спит.
Вот так проходит время с семьей у дочки, которая сейчас в таком возрасте, когда я, как мама, ей очень нужна. В то же время я хочу вернуться в рабочий ритм и работать, чтобы был баланс между работой и семейной жизнью, потому что не у всех есть няни, которым можно оставить ребенка", - рассказала она.
После консультации с юристом Илзе обратилась к работодателю с просьбой рассмотреть возможность перевода ее на утреннюю смену, однако предложение не было пересмотрено.
"Раньше я была лояльным сотрудником... Не было такого, чтобы я постоянно сидела на больничных. Я действительно регулярно ходила на работу. Если бы сейчас меня поставили в утреннюю смену, у меня было бы все организовано, и все было бы в порядке", - подчеркивает Илзе.
Со стороны работодателя прозвучало предложение поговорить с другими коллегами и попытаться поменяться с кем-то графиком на более удобный. Однако Илзе проконсультировалась с юристом, который категорически не рекомендовал этого делать, поскольку рабочее время может устанавливать только работодатель, а не сам работник.
Жительница Бауски считает, что работодатели должны быть более отзывчивыми по отношению к молодым мамам. В кругу ее знакомых есть несколько случаев, когда женщины не вернулись на работу именно из-за отношения работодателя.
Руководитель отдела поддержки клиентов Государственной инспекции труда (VDI) Даце Стивриня подчеркивает, что при уходе женщины в отпуск по уходу за ребенком работодатель обязан сохранить за ней прежнюю работу:
"Если все же возникли какие-либо объективные причины и работодатель не может предоставить прежнюю должность, то он обязан предложить равноценную работу с не менее благоприятными условиями труда, чем были в момент ухода сотрудницы в отпуск по уходу за ребенком", - поясняет Стивриня.
Если ранее в компании преобладали дневные смены, это не означает, что работодатель в какой-то момент не может начать планировать и вечерние смены. Это в большей степени вопрос коммуникации.
В подобных случаях Стивриня советует молодой маме в письменной форме обратиться к работодателю с просьбой обеспечить гибкий график работы.
Случаи подобного рода встречаются в практике крайне редко, это скорее исключения, отмечает член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис. В подобной ситуации он рекомендует обращаться в Государственную инспекцию труда или в суд.
"Необходимо учитывать конкретные обстоятельства дела, но в целом работник может обратиться в суд с просьбой восстановить прежнее положение. То есть, если работодатель не может его обеспечить, тогда работник выдвигает свои требования в судебном порядке", - добавляет Лиелпетерис.
Не сумев найти общий язык с работодателем, Илзе все же расторгла трудовой договор и теперь ищет новые возможности работать. Пока, к сожалению, безрезультатно.
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