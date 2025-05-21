В Лиепае пьяный водитель пытался скрыть личность, выдав себя за другого человека

Государственная полиция начала уголовный процесс против жителя Салдуса, который в Лиепае был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Кроме того, в отношении мужчины было начато три уголовных процесса в связи с незаконными действиями и он был оштрафован на 1350 евро.
20 мая в 13:00 Госполиция получила информацию от лиепайской муниципальной полиции, что в Лиепае на улице Лиела остановлен автомобиль Volkswagen, водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госполиции прибыли на место происшествия, где встретили представителей муниципальной полиции Лиепаи и двух мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения - водителя и пассажира.
Водитель назвал свои персональные данные, в ходе проверки на алкоголь в выдохе опьянение подтвердилось - алкометр показал 2 промилле. Мужчина была задержан и помещен в оперативный транспорт, где вел себя агрессивно, начал пинать стены, ломать двери и нецензурно ругаться, а на требования прекратить незаконные действия не реагировал и продолжал вести себя агрессивно. Продолжил мужчина свои незаконные действия и в полицейском участке. Когда его поместили в изолятор временного задержания, он справил нужду на пол и бросался своими испражнениями.
Стражи порядка, осуществляя проверку личности, констатировали, что мужчина ранее выдал себя за другого человека с целью сокрытия своей личности. Выяснилось, что мужчина не получал водительские права, и нему было применено дополнительное наказание - запрет на использование прав.
В отношении мужчины Государственной полицией возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, а также за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения прав, а также три административных процесса за невыполнение законных требований должностного лица, нарушение общественного порядка, связанное с нарушением общепринятых норм поведения, и сокрытие личности путем предоставления учреждению заведомо ложных персональных данных.
Государственная полиция применила к мужчине штрафы по всем административным процессом, общая сумма составила 1350 евро.
В свою очередь, согласно Уголовному закону, управление транспортным средством без соответствующей категории права управления (права не были получены в установленном порядке или были отобраны), а также если водитель находится в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного одурманивающего опьянения, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или краткосрочным лишением свободы, либо испытательным сроком с лишением права управления транспортным средством на срок до пяти лет. В свою очередь, уклонение от отбывания наказания в виде ограничения прав наказывается лишением свободы на срок до одного года, или временным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или штрафом.
Государственная полиция напоминает, что алкоголь и вождение любого вида - вещи несовместимые, а пьяный водитель подвергает опасности не только собственное здоровье и жизнь, но и представляет опасность для других участников дорожного движения. Полиция призывает не оставаться равнодушными и в ситуациях, когда есть обоснованные подозрения, что водитель управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщать об этом в Государственную полицию по телефону 112.
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