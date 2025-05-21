В Лиепае пьяный водитель пытался скрыть личность, выдав себя за другого человека

В отношении мужчины Государственной полицией возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, а также за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения прав, а также три административных процесса за невыполнение законных требований должностного лица, нарушение общественного порядка, связанное с нарушением общепринятых норм поведения, и сокрытие личности путем предоставления учреждению заведомо ложных персональных данных.

Государственная полиция применила к мужчине штрафы по всем административным процессом, общая сумма составила 1350 евро.

В свою очередь, согласно Уголовному закону, управление транспортным средством без соответствующей категории права управления (права не были получены в установленном порядке или были отобраны), а также если водитель находится в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного одурманивающего опьянения, - наказывается лишением свободы на срок до одного года или краткосрочным лишением свободы, либо испытательным сроком с лишением права управления транспортным средством на срок до пяти лет. В свою очередь, уклонение от отбывания наказания в виде ограничения прав наказывается лишением свободы на срок до одного года, или временным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или штрафом.

Государственная полиция напоминает, что алкоголь и вождение любого вида - вещи несовместимые, а пьяный водитель подвергает опасности не только собственное здоровье и жизнь, но и представляет опасность для других участников дорожного движения. Полиция призывает не оставаться равнодушными и в ситуациях, когда есть обоснованные подозрения, что водитель управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщать об этом в Государственную полицию по телефону 112.