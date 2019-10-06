Элтон Джон впервые рассказал о борьбе с раком

Британское издание The Daily Mail опубликовало отрывок из автобиографии Джона "Я" (Me - прим. ред.). В нем певец рассказал, что злокачественную опухоль у него нашли в ходе профилактического осмотра накануне 70-летия.

Тогда музыкант решился на операцию, которая была проведена в одной из клиник Лос-Анджелеса. По словам Джона, она прошла успешно.

После операции певец поехал с гастролями по Южной Америке, однако через 10 дней его состояние здоровья резко ухудшилось. Джон решил вернуться обратно в Лондон. Во время турне исполнитель заразился вирусной инфекцией.

По словам медиков, если бы певец провел в Южной Америке еще день, его жизнь не удалось бы спасти.