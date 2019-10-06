Вс, 6.10.2019
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В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на улицы в масках
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TOPSHOT - A protester uses bamboo scaffolding to make a road block as others take part in a march through the Tsim Sha Tsui area of Hong Kong on October 6, 2019. - A Hong Kong judge on October 6 rejected a challenge to an emergency law criminalising protesters wearing face masks as democracy activists hit the streets again in defiance of the ban despite half the city's subway stations remaining closed. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)

ФОТО: AFP / Scanpix

Вопреки запрету на ношение масок во время несанкционированных протестов, в воскресенье, 6 октября, десятки тысяч жителей Гонконга вышли на улицы в масках. 

"Носить маску - не преступление", - скандировали протестующие.

ФОТО: Reuters / Scanpix

ФОТО: Reuters / Scanpix

По крайней мере в трех местах, где протестующие заблокировали улицы и построили баррикады, полиция разгоняла людей, используя слезоточивый газ. 

Протестующие отправились на улицы Гонконга, несмотря на сильный дождь. 

В Гонконге все еще закрыто около половины станций метро. В субботу, 5 октября, их закрыли, после того как многие из станций пострадали от рук демонстрантов, которые были разозлены тем, что полицейский в гражданском, окруженный протестующими, открыл огонь и выстрелил в ногу 14-летнего мальчика.

В пятницу, 4 октября, власти Гонконга сообщили о запрете на ношение масок во время несанкционированных протестных акций. За несоблюдение требований, протестующему может грозить наказание в виде пятилетнего лишения свободы или штрафа в примерно 2800 евро. 

Запрет был введен на основании закона, который был принят еще в 1922 году во время колониального правления Великобритании. Он присваивает руководителю правительства чрезвычайные полномочия. 

Происходящие с июня протесты в Гонконге нередко перерастали в насилие и полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. 

ФОТО: Reuters / Scanpix

ФОТО: Reuters / Scanpix

ФОТО: Reuters / Scanpix

ФОТО: Reuters / Scanpix

Первоначальной причиной протестов был законопроект о выдаче подозреваемых Китаю, однако позже демонстрации переросли в более широкое движение, которое выступает за демократические реформы. 

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