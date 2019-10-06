В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на улицы в масках
Вопреки запрету на ношение масок во время несанкционированных протестов, в воскресенье, 6 октября, десятки тысяч жителей Гонконга вышли на улицы в масках.
"Носить маску - не преступление", - скандировали протестующие.
По крайней мере в трех местах, где протестующие заблокировали улицы и построили баррикады, полиция разгоняла людей, используя слезоточивый газ.
Протестующие отправились на улицы Гонконга, несмотря на сильный дождь.
В Гонконге все еще закрыто около половины станций метро. В субботу, 5 октября, их закрыли, после того как многие из станций пострадали от рук демонстрантов, которые были разозлены тем, что полицейский в гражданском, окруженный протестующими, открыл огонь и выстрелил в ногу 14-летнего мальчика.
В пятницу, 4 октября, власти Гонконга сообщили о запрете на ношение масок во время несанкционированных протестных акций. За несоблюдение требований, протестующему может грозить наказание в виде пятилетнего лишения свободы или штрафа в примерно 2800 евро.
Запрет был введен на основании закона, который был принят еще в 1922 году во время колониального правления Великобритании. Он присваивает руководителю правительства чрезвычайные полномочия.
Происходящие с июня протесты в Гонконге нередко перерастали в насилие и полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки.
Первоначальной причиной протестов был законопроект о выдаче подозреваемых Китаю, однако позже демонстрации переросли в более широкое движение, которое выступает за демократические реформы.