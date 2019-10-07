Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 октября 2019 года
"Следующая неделя начнется с дурацких новостей и досадных неурядиц, а закончится борьбой, ощущением внутреннего давления и испорченным настроением", - предупредила в своем Instagram известный российский астролог Василиса Володина. Советуем как никогда прислушаться к ее прогнозу на ближайшие 7 дней.
Неделя с 7 по 13 октября ожидается весьма непростой, но продуктивной и во многом интересной. Есть вероятность того, что на нас будет давить прошлое, поэтому стоит избавиться от негативных мыслей и воспоминаний, сосредоточившись на будущем.
Овен
У Овнов ожидается большой прирост сил на этой неделе, причем сил физических. Можно смело заниматься трудной работой, отправляться на дачу для завершения важных дел.
Больше времени необходимо проводить в движении - ходить, посещать бассейн, тренироваться в спортзале либо просто бегать.
Тело потребует активности, которая поможет избавиться от агрессии и накопленного негатива. В интеллектуальном плане Овнов не ждет регресс или какие-то особые проблемы, но лучше не рисковать, берясь за новые дела. Если придется потратить много денег на что-то важное, то это стоит делать осторожно, чтобы не столкнуться с обманом. В любви Овнам лучше проявлять больше заботы и внимания, не бояться знакомиться.
Телец
Тельцам полезно будет сфокусироваться на домашних делах. Можно сделать генеральную уборку уже в первые дни недели. Это поможет привлечь больше удачи, избавиться от негатива, сомнений, комплексов и страхов. Также чистый дом поможет Тельцам сохранить здоровье. Сделать энергетику дома положительной не так уж и сложно - достаточно выбросить все лишнее и не допускать хаоса.
Звезды поспособствуют изменению восприятия мира представителями этого знака Зодиака. Они смогут замечать больше важных вещей, их сложнее будет обвести вокруг пальца.
Мир для Тельцов преобразится до неузнаваемости. Главное сейчас - не рисковать и не позволять людям управлять собой.
Велика вероятность встреч с токсичными личностями, которые могут подмять Тельцов под себя.
Близнецы
У Близнецов самой важной сферой жизни станет любовь. Им удастся найти себе вторую половинку либо же преуспеть в переводе отношений на новый уровень. Эти люди также могут выступить в роли тех, кто познакомит двух влюбленных.
Звезды и планеты повысят выносливость Близнецов, дав им больше терпения. Возможные неурядицы будут представлять для них меньшую угрозу, чем могли бы.
Это поможет Близнецам сосредоточиться на самых важных аспектах своей жизни и справиться с проблемами без особых потерь.
Рак
Раков звезды и планеты сделают на этой неделе более харизматичными. Подобное "улучшение" позволит им преуспеть в любви и в деловой сфере. Эти люди смогут найти вторую половинку, быстро завоевать доверие окружающих и завести новые важные знакомства, произведя хорошее первое впечатление. Появится ощущение вседозволенности и свободы.
Психология успеха предполагает отсутствие страхов и комплексов, а также сомнений и неуверенности. Стоит отбросить все дурные мысли прямо сейчас, чтобы стать богаче, добиться решения важных проблем и достичь поставленных целей на этой неделе и в целом в будущем.
Раки смогут сделать все это. Им нужно лишь поверить в себя и не давать себе повода расстраиваться по мелочам.
Лев
У Львов на первом месте на этой неделе - сфера работы и финансов. Им нужно полностью погрузиться в рабочий процесс, занять себя важными делами. Также можно потратить на себя часть свободных денег, оплатив развлечения и путешествия либо обновив гардероб. Смена обстановки определенно пойдет Львам на пользу.
Звезды и планеты повысят интеллектуальный потенциал представителей этого знака, обострят интуицию, помогут в решении творческих задач.
Это великолепное время для интеллектуального труда, креативности и начала новых дел. Можно найти новое занятие или увлечение. В будущем это хорошо отразится на настроении Львов и на их финансовом состоянии.
Дева
Звезды и планеты сейчас довольно созидательны, поэтому Девы ощутят прилив сил. Планеты сделают их более подвижными, ловкими, они поднимут их интуицию на новый уровень, а также поспособствуют обретению новой мотивации и энтузиазма.
Оптимизм - ключ к успеху для Дев. Они могут проявить свою природную сущность, отказавшись от продолжения важных дел из-за страхов и неуверенности.
Оптимистичное настроение не позволит этому произойти. Девы близки к триумфу, поэтому им ни в коем случае нельзя сдаваться раньше времени.
Весы
У Весов начинается не самый удачный период. Они лишатся поддержки звезд и планет, которые будут в большом диссонансе друг с другом. Этот мир станет для Весов чуть менее понятным и простым. На этой неделе думать о хорошем будет немного сложнее, но только так можно остаться на коне.
Апогеем станут четверг и пятница, так как в эти дни небесные тела окажутся в самом неблагоприятном положении.
В финансах и делах придется быть предельно осторожными и внимательными. В любви звезды советуют не давать близким пустых обещаний.
Скорпион
Скорпионам будет проще принимать важные решения и бороться за место под Солнцем, потому что позитивно настроенные планеты повысят их удачу и обострят интуицию. Впереди благоприятная неделя для подписания важных бумаг, смены работы, новых знакомств и договоренностей.
Не надо тянуть в свою жизнь энергетический мусор вроде обид и негатива. Чем больше его будет, тем труднее Скорпионам станут удаваться дела.
Полезно на этой неделе доверять советам мудрых и близких людей. Они не откажутся помочь Скорпионам, но могут потребовать что-то взамен. Искать в этом мелочность не стоит, потому что каждый сейчас хочет оказаться в выигрыше.
Стрелец
Звезды и планеты советуют Стрельцам избавиться от лишнего хлама, поэтому дом и рабочее место в понедельник стоит привести в полный порядок. Таким образом в жизнь этих людей придет удача, они смогут избавиться от сомнений и негативных эмоций.
Желательно в течение всей недели помогать близким, коллегам и друзьям, но не превращаться в безоглядных альтруистов.
О себе тоже лучше не забывать, потому что новые неурядицы могут свалиться как снег на голову. Самые важные и неотложные дела нужно успеть решить на этой неделе, не откладывая ничего на потом.
Козерог
Козерогам придется занять оборонительную позицию во всех сферах жизни. В любви лучше не сыпать упреками, не провоцировать скандалы. В финансовой сфере стоит временно приостановить траты, хотя бы в будни.
На выходных можно потратить немного денег на получение новых эмоций, на отдых. Удача будет с осторожными Козерогами.
В любовной сфере одиноким представителям этого знака Зодиака не желательно ждать у моря погоды. Своими планами относительно того или иного человека лучше ни с кем не делиться, потому что завистники не дремлют. Они будут оперировать стереотипными доводами, постараются помешать Козерогам обрести новый взгляд на жизнь, поставить перед собой амбициозную цель. Это значит, что важные решения лучше принимать самостоятельно.
Водолей
Одиноким Водолеям желательно сфокусироваться на поисках любви. Семейным представителям этого знака звезды советуют побольше времени проводить с близкими, с родственниками и со второй половинкой. Это идеальное время для общения, знакомств в реальной жизни и в социальных сетях. Успешным будет легкий флирт.
В этот период времени удача Водолеям понадобится, потому что на работе и в бизнесе ожидаются некоторые неурядицы.
Звезды сделают все возможное для того, чтобы предотвратить появление новых проблем, но уже к середине недели их энергия сильно упадет, что приведет к потере уверенности.
Рыбы
Рыбам комфортнее в уединении: пришло время положиться на самих себя, забыв о людях, которые эгоистичны и ненадежны. Звезды и планеты дадут Рыбам много сил и уверенности в себе, которая поможет им преодолеть препятствия на пути.
Астролог советует представителям этого знака держать в чистоте и порядке свой дом и рабочее место. Это позволит избежать проблем со здоровьем и настроением.
Вполне возможно, что Рыбам без цели в жизни удастся найти свое предназначение и расставить приоритеты. Это также поспособствует обретению свежего взгляда на жизнь, обновлению энергетики. Больше всего повезет Рыбам, которые не боятся идти вперед. Настало время показать всем свою смелость и хладнокровие.