Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 октября 2019 года

Лев

У Львов на первом месте на этой неделе - сфера работы и финансов. Им нужно полностью погрузиться в рабочий процесс, занять себя важными делами. Также можно потратить на себя часть свободных денег, оплатив развлечения и путешествия либо обновив гардероб. Смена обстановки определенно пойдет Львам на пользу.

Звезды и планеты повысят интеллектуальный потенциал представителей этого знака, обострят интуицию, помогут в решении творческих задач.

Это великолепное время для интеллектуального труда, креативности и начала новых дел. Можно найти новое занятие или увлечение. В будущем это хорошо отразится на настроении Львов и на их финансовом состоянии.

Дева

Звезды и планеты сейчас довольно созидательны, поэтому Девы ощутят прилив сил. Планеты сделают их более подвижными, ловкими, они поднимут их интуицию на новый уровень, а также поспособствуют обретению новой мотивации и энтузиазма.

Оптимизм - ключ к успеху для Дев. Они могут проявить свою природную сущность, отказавшись от продолжения важных дел из-за страхов и неуверенности.

Оптимистичное настроение не позволит этому произойти. Девы близки к триумфу, поэтому им ни в коем случае нельзя сдаваться раньше времени.

Весы

У Весов начинается не самый удачный период. Они лишатся поддержки звезд и планет, которые будут в большом диссонансе друг с другом. Этот мир станет для Весов чуть менее понятным и простым. На этой неделе думать о хорошем будет немного сложнее, но только так можно остаться на коне.

Апогеем станут четверг и пятница, так как в эти дни небесные тела окажутся в самом неблагоприятном положении.

В финансах и делах придется быть предельно осторожными и внимательными. В любви звезды советуют не давать близким пустых обещаний.

Скорпион

Скорпионам будет проще принимать важные решения и бороться за место под Солнцем, потому что позитивно настроенные планеты повысят их удачу и обострят интуицию. Впереди благоприятная неделя для подписания важных бумаг, смены работы, новых знакомств и договоренностей.

Не надо тянуть в свою жизнь энергетический мусор вроде обид и негатива. Чем больше его будет, тем труднее Скорпионам станут удаваться дела.

Полезно на этой неделе доверять советам мудрых и близких людей. Они не откажутся помочь Скорпионам, но могут потребовать что-то взамен. Искать в этом мелочность не стоит, потому что каждый сейчас хочет оказаться в выигрыше.

Стрелец

Звезды и планеты советуют Стрельцам избавиться от лишнего хлама, поэтому дом и рабочее место в понедельник стоит привести в полный порядок. Таким образом в жизнь этих людей придет удача, они смогут избавиться от сомнений и негативных эмоций.

Желательно в течение всей недели помогать близким, коллегам и друзьям, но не превращаться в безоглядных альтруистов.