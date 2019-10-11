"Герпес, который иногда сопровождается зубной болью", или Шкеле и Шлесерс никуда не пропали

"У нас есть бывший государственный деятель, который в повседневной жизни Латвии как простуда на губах. Как только покажется, что ужасное явление пропало, оно снова появляется, только еще больнее и противнее. Кто? Андрис Шкеле. И не дай Бог, если к нему присоединится зубная боль Латвии Бульдозер. Извините, Шлесерс", - именно так начинается очередной выпуск Starp citu - совместного проекта Re:Baltica и TVNET.