Пт, 11.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica

"Герпес, который иногда сопровождается зубной болью", или Шкеле и Шлесерс никуда не пропали
Starp citu

ФОТО: Кадр из видео

"У нас есть бывший государственный деятель, который в повседневной жизни Латвии как простуда на губах. Как только покажется, что ужасное явление пропало, оно снова появляется, только еще больнее и противнее. Кто? Андрис Шкеле. И не дай Бог, если к нему присоединится зубная боль Латвии Бульдозер. Извините, Шлесерс", - именно так начинается очередной выпуск Starp citu - совместного проекта Re:Baltica и TVNET.

Сегодняшний рассказ - "о герпесе, который иногда сопровождается зубной болью".

А именно - о том, как Андрис Шкеле по-прежнему присутствует в жизни рижан, при чем тут Шлесерс и почему перенос концертного зала с дамбы AB - идея, мягко говоря, сомнительная.

Видео: Новый выпуск Starp citu "Шкеле никуда не пропал"

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