"Герпес, который иногда сопровождается зубной болью", или Шкеле и Шлесерс никуда не пропали
"У нас есть бывший государственный деятель, который в повседневной жизни Латвии как простуда на губах. Как только покажется, что ужасное явление пропало, оно снова появляется, только еще больнее и противнее. Кто? Андрис Шкеле. И не дай Бог, если к нему присоединится зубная боль Латвии Бульдозер. Извините, Шлесерс", - именно так начинается очередной выпуск Starp citu - совместного проекта Re:Baltica и TVNET.
Сегодняшний рассказ - "о герпесе, который иногда сопровождается зубной болью".
А именно - о том, как Андрис Шкеле по-прежнему присутствует в жизни рижан, при чем тут Шлесерс и почему перенос концертного зала с дамбы AB - идея, мягко говоря, сомнительная.
Видео: Новый выпуск Starp citu "Шкеле никуда не пропал"