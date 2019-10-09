Ср, 9.10.2019
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BBC расследует: Действительно ли в Латвии Гитлера читают лучше, чем Гарри Поттера?

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ФОТО: AP/Scanpix

Портал для русскоязычных читателей Балтии Baltnews опубликовал статью, в которой заявляется, что в Латвии книгу Mein Kampf ("Моя борьба") лидера нацистской партии Адольфа Гитлера читают лучше, чем популярную серию книг про Гарри Поттера. Британская телекомпания BBC отправилась в Латвию и выяснила - это, конечно же, неправда. 

Московский корреспондент Стив Розенберг посетил латвийские книжные магазины и библиотеку, где ничего не свидетельствовало о чрезмерной популярности книги Гитлера. 

После этого он пригласил на беседу владелицу портала iBook Риту Рискову. Портал Baltnews в своей статье ссылался на то, что книга популярна именно на этом сайте. 

Рискова заявила, что Mein Kampf на портале фигурирует как одна из книг с наиболее большим количеством просмотров, однако она отметила, что в отличие от других книг - 70% просмотров анонимны. Возможно, что большая часть просмотров формируется автоматическими ботами.

Розенберг также встретился в Москве с главным редактором Baltnews Андреем Стариковым.

Baltnews является частью группы "Россия сегодня", что принадлежит правительству России. 

"Мы являемся проектом информационного агентства правительства России", - сказал Стариков. "

На вопрос, почему портал не опубликовал правдивую статью о том, что "Гарри Поттер" намного популярнее, чем Mein Kampf, Стариков ответил, что это "это неактуально, это не входит в текущую политическую повестку дня".

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