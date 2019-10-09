BBC расследует: Действительно ли в Латвии Гитлера читают лучше, чем Гарри Поттера?

Московский корреспондент Стив Розенберг посетил латвийские книжные магазины и библиотеку, где ничего не свидетельствовало о чрезмерной популярности книги Гитлера.

После этого он пригласил на беседу владелицу портала iBook Риту Рискову. Портал Baltnews в своей статье ссылался на то, что книга популярна именно на этом сайте.

Рискова заявила, что Mein Kampf на портале фигурирует как одна из книг с наиболее большим количеством просмотров, однако она отметила, что в отличие от других книг - 70% просмотров анонимны. Возможно, что большая часть просмотров формируется автоматическими ботами.

Розенберг также встретился в Москве с главным редактором Baltnews Андреем Стариковым.

Baltnews является частью группы "Россия сегодня", что принадлежит правительству России.

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