BBC расследует: Действительно ли в Латвии Гитлера читают лучше, чем Гарри Поттера?

Портал для русскоязычных читателей Балтии Baltnews опубликовал статью, в которой заявляется, что в Латвии книгу Mein Kampf ("Моя борьба") лидера нацистской партии Адольфа Гитлера читают лучше, чем популярную серию книг про Гарри Поттера. Британская телекомпания BBC отправилась в Латвию и выяснила - это, конечно же, неправда.
Московский корреспондент Стив Розенберг посетил латвийские книжные магазины и библиотеку, где ничего не свидетельствовало о чрезмерной популярности книги Гитлера.
После этого он пригласил на беседу владелицу портала iBook Риту Рискову. Портал Baltnews в своей статье ссылался на то, что книга популярна именно на этом сайте.
Рискова заявила, что Mein Kampf на портале фигурирует как одна из книг с наиболее большим количеством просмотров, однако она отметила, что в отличие от других книг - 70% просмотров анонимны. Возможно, что большая часть просмотров формируется автоматическими ботами.
Розенберг также встретился в Москве с главным редактором Baltnews Андреем Стариковым.
Baltnews является частью группы "Россия сегодня", что принадлежит правительству России.
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На вопрос, почему портал не опубликовал правдивую статью о том, что "Гарри Поттер" намного популярнее, чем Mein Kampf, Стариков ответил, что это "это неактуально, это не входит в текущую политическую повестку дня".