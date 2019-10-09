Журнал: Где живет президент, пока в резиденции идет ремонт?

Несмотря на то, что Эгил Левитс уже на первой пресс-конференции признал, что будет жить там, где ему скажут, в роскошной юрмальской президентской резиденции Левитс бывал лишь пару раз и по рабочим вопросам, а не с целью жилья. "В резиденции я не особо обустроился.

До этого я был там только один раз. Я ее осмотрел. Это пустая и относительно неуютная постройка.

Я там оставил некоторые свои вещи - письменные принадлежности, степлер, бумагу, чтобы, находясь там, я мог что-то написать", - в июле в интервью передаче Krustpunkts Латвийского радио заявил Левитс.

Долго в таком виде юрмальская резиденция не останется - журнал рассказал, что в таком, бедственном состоянии, роскошное здание не останется - вскоре здесь начнется масштабная перестройка. Здесь будут произведены реализация системы отопления, утепление крыши и внешних стен, освещение фасадов, а также смены дверей и окон.

Цель ремонта - не только улучшить визуальный вид здания, но и снизить расходы на обслуживание постройки и создать более комфортные условия.

Планируемые общие затраты на проект - 439 548 евро, из которых 254 128 евро - финансирование Европейского фонда регионального развития, 44 846 евро - финансирование госбюджета, а 140 573 евро вложит Valsts nekustamie īpašumi.

Гостевой дом Сейма в Юрмале ФОТО: LETA/Ieva Čīka