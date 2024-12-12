Фото Полицейские в Сигулдском крае изъяли сотни тысяч нелегальных сигарет

3 декабря этого года, получив оперативную информацию, сотрудники следственного отдела Рижского зиемельского участка Рижского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве с сотрудниками бюро криминальной полиции Рижского зиемельского участка Рижского регионального управления Государственной полиции и сотрудниками муниципальной полиции Сигулды провели обыск в Малпилсской волости Сигулдского самоуправления. Во время обыска в ангаре было обнаружено и конфисковано 650 000 сигарет без акцизных марок Латвийской Республики.

В связи с совершением этого преступления 9 декабря стражи порядка задержали мужчину 1974 года рождения. 11 декабря к задержанному была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ранее мужчина в поле зрения полиции не попадал.

Начат уголовный процесс. За совершение такого преступления грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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