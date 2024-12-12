Без прав и зимней резины: под Салдусом водитель сбил пожилого человека

В полицию поступила информация о том, что в Лутриньской волости Салдусского края автомобиль наехал на пешехода. По предварительным данным, управлявший автомобилем Volvo мужчина наехал на пожилого человека, который передвигался по проезжей части дороги.

На месте происшествия было установлено, что транспортное средство Volvo не было оборудовано шинами, предназначенными для езды в зимних условиях. Глубина протектора задней левой шины составляла 1,99 мм. Кроме того, водитель не имел прав на управление транспортными средствами.

В полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек и один погиб.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 390 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 152 за превышение скорости и пять - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один процесс об административном правонарушении и пять уголовных процессов. Кроме того, в связи с подозрением в управлении транспортным средством под воздействием наркотических веществ начаты два уголовных процесса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!