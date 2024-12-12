"Это было неприятно, - сказал канцлер в интервью телеканалу RTL. - Потому что он просто повторял все свои формулы".

Однако, по словам Шольца, телефонный разговор был необходим для того, чтобы Путин понял, что ему не стоит ожидать ослабления поддержки Украины со стороны Германии.

"И это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но у нас не должно быть иллюзий на этот счет", - сказал канцлер.

Шольц по собственной инициативе позвонил Путину в середине ноября - впервые с декабря 2022 года - и проговорил с ним около часа.

Он осудил агрессию России против Украины и призвал российского диктатора прекратить войну в Украине и вывести свои войска.

В ходе переговоров с Путиным он также выразил твердое намерение Германии продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Канцлер заявил, что Берлин будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Шольц также призвал своего собеседника провести переговоры с Киевом, чтобы достичь справедливого и прочного мира.

Путин, как сообщили в Кремле, подтвердил Шольцу, что он придерживается своей прежней позиции по Украине, и обвинил Германию в ухудшении отношений между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против телефонного разговора Шольца с российским диктатором. Комментируя переговоры между российским и немецким лидерами, Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры".

"Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. И это именно то, чего Путин хотел уже давно - ему нужно ослабить свою изоляцию, изоляцию России", - сказал Зеленский.

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