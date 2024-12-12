Трамп возражает против того, чтобы Украина наносила по России удары американскими ракетами

"Я строго возражаю против запуска ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем войну и делаем хуже", - сказал Трамп.

На вопрос, оставит ли он Украину без поддержки, Трамп сказал, что будет использовать помощь США в качестве рычага давления на Россию на переговорах о перемирии.

"Я хочу добиться соглашения [о перемирии]. Единственный способ достичь этого - не отказываться от него", - сказал избранный президент США.

17 ноября New York Times и другие западные издания сообщили, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение атаковать территорию России ракетами дальнего радиуса действия ATACMS. Официально это было подтверждено Белым домом только 25 ноября. В ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли первый ракетный удар ATACMS по приграничной территории России. Целью стал военный объект в Брянской области, сообщило Министерство обороны России.

Вечером 21 ноября российский диктатор Путин заявил, что вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру с использованием экспериментального баллистического комплекса средней дальности "Орешник". По его словам, Россия сделала это в ответ на применение украинской армией западных ракет дальнего радиуса действия.

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