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Трамп возражает против того, чтобы Украина наносила по России удары американскими ракетами

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Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: AP/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп высказался против того, чтобы Киев наносил удары по России американскими дальнобойными ракетами. Об этом он сказал в интервью журналу Time, который назвал его человеком года в 2024 году.

"Я строго возражаю против запуска ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем войну и делаем хуже", - сказал Трамп.

На вопрос, оставит ли он Украину без поддержки, Трамп сказал, что будет использовать помощь США в качестве рычага давления на Россию на переговорах о перемирии.

"Я хочу добиться соглашения [о перемирии]. Единственный способ достичь этого - не отказываться от него", - сказал избранный президент США.

17 ноября New York Times и другие западные издания сообщили, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение атаковать территорию России ракетами дальнего радиуса действия ATACMS. Официально это было подтверждено Белым домом только 25 ноября. В ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли первый ракетный удар ATACMS по приграничной территории России. Целью стал военный объект в Брянской области, сообщило Министерство обороны России.

Вечером 21 ноября российский диктатор Путин заявил, что вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру с использованием экспериментального баллистического комплекса средней дальности "Орешник". По его словам, Россия сделала это в ответ на применение украинской армией западных ракет дальнего радиуса действия.

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