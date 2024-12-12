Латвийские суды больше не будут приговаривать к условному сроку

Поправки были разработаны, чтобы усовершенствовать переходный период, предусмотренный Уголовным законом, после которого будет полностью отменено наказание в виде условного лишения свободы.

Вместо него будет устанавливаться пробационный надзор. Это касается и совершеннолетних лиц, совершивших уголовное преступление до 31 декабря 2024 года, но еще не осужденных.

Поправки, одобренные Сеймом, исключают одно из переходных положений Уголовного закона, поскольку его содержание дублирует другое положение, которое вступит в силу 1 января 2025 года.

Оба положения предусматривают, что пробационный надзор за совершеннолетними осужденными начнется после 31 декабря 2024 года. Такая ситуация возникла из-за одновременного рассмотрения в Сейме двух законопроектов схожего содержания.

Принятые поправки также дополняют существующее положение о том, что пробационный надзор будет применяться не только за преступления, совершенные после 31 декабря 2024 года, но и за преступления, совершенные до этой даты, если лицо еще не было осуждено.

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