Болгария и Румыния станут полноценными членами Шенгена

Болгария и Румыния 1 января 2025 года станут членами Шенгенской зоны. С этого дня будет полностью отменен контроль на границах этих стран с остальными участниками Шенгенского соглашения, сообщила в четверг, 12 декабря, председательствующая в Европейском совете Венгрия по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе.

Глава МИД Венгрии Шандор Пинтер заявил об "историческом шаге", от которого выиграют многие граждане ЕС. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) также приветствовала принятое единогласно решение. Тем самым ЕС признает достижения обеих стран по защите внешних границ, указала она.

Австрия отменила вето

Решение, которого Болгария и Румыния ждали с 2011 года, стало возможным после того, как свое вето сняла Австрия. Глава МВД этой страны Герхард Карнер объяснил изменение позиции "масштабным сокращением нелегальных пересечений границы".

До сих пор членство Болгарии и Румынии в Шенгенском соглашении было частичным. С марта 2024 года в этих странах был отменен пограничный контроль для путешествующих внутри Шенгенской зоны воздушным и морским транспортом, но на сухопутных границах контроль пока сохраняется.

29 шенгенских стран

Тем самым с 2025 года в Шенгенскую зону будут входить 29 стран - 25 из 27 членов ЕС, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Между тем, в последние месяцы некоторые шенгенские страны, в том числе Германия и Нидерланды, вводили контроль на своих границах из-за роста нелегальной миграции.

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