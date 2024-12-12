Главное за 12 декабря Автоматический перерасчет пенсий, снижение процентных ставок и скандал с колесом в Пардаугаве

В четверг, 12 декабря, Сейм одобрил во втором чтении поправки к Закону о водохозяйственных услугах, которые дают жителям право устанавливать механический фильтр для воды на водопроводе дома перед общим водомером.

За рубежом:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг снизил процентные ставки на 0,25 процентного пункта.

Этой весной телефонные мошенники уговорили жительницу таллиннского района Мустамяэ продать свою квартиру и передать им все 105 000 евро, вырученные от сделки. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что она участвует в секретной операции по разоблачению преступников, действующих в банке, пишет Rus.Postimees.

В Подмосковье убит разработчик крылатых ракет и другого использовавшегося в войне России против Украины оружия Михаил Шатский, сообщил в Telegram российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров, пишет УНИАН.

Матч Лиги чемпионов между "Штутгартом" и "Янг Бойз" прошел в среду грустно, поскольку футболист швейцарского клуба Мешак Элиа пережил личную трагедию. Его клуб сообщил шокирующие новости, пишет Rus.Postimees.

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