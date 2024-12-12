Сегодняшний день принес несколько важных новостей, которые отразятся на кошельках жителей. Так, Сейм принял решение об автоматическом перерасчете пенсий, а Европейский центральный банк снизил процентные ставки. Кроме того, стало известно, кто является главным собственником колеса обозрения в Пардаугаве, а жительница Эстонии продала квартиру и передала мошенникам все вырученные от продажи деньги - 105 000 евро. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за четверг, 12 декабря.
Главное за 12 декабря ⟩ Автоматический перерасчет пенсий, снижение процентных ставок и скандал с колесом в Пардаугаве
Новости Латвии:
Главным собственником колеса обозрения в Пардаугаве, строительство которого обошлось более чем в 10 миллионов евро, является бизнесмен российского происхождения, попавший в санкционный список Украины, пишет журнал Ir.
Лиепайчанка Татьяна Гашуле умерла 28 мая 2024 года - спустя полтора года после того, как у нее был диагностирован рак матки IV стадии. С опозданием, несмотря на то, что к врачу с жалобами она обращалась регулярно. Инспекция здравоохранения констатировала вину врача и в сентябре этого года оштрафовала акушера-гинеколога Ирину Лейтане на 350 евро. "Это цинично", - говорит о символическом штрафе муж Татьяны Эгонс Гашулис. Решение Инспекции здравоохранения он оспорил в суде. Инспекция усмотрела в действиях врача смягчающие вину обстоятельства.
Сейм в четверг, 12 декабря, принял в третьем чтении поправки к закону о государственных пенсиях, предусматривающие автоматический перерасчет пенсий, если после назначения пенсии по старости или инвалидности будут уплачиваться страховые взносы.
Цена на электроэнергию в Латвии в четверг, 12 декабря, на пике будет более чем в восемь раз выше, чем самая высокая цена в Финляндии, свидетельствуют данные биржи Nord Pool.
В четверг, 12 декабря, Сейм одобрил во втором чтении поправки к Закону о водохозяйственных услугах, которые дают жителям право устанавливать механический фильтр для воды на водопроводе дома перед общим водомером.
За рубежом:
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг снизил процентные ставки на 0,25 процентного пункта.
Этой весной телефонные мошенники уговорили жительницу таллиннского района Мустамяэ продать свою квартиру и передать им все 105 000 евро, вырученные от сделки. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что она участвует в секретной операции по разоблачению преступников, действующих в банке, пишет Rus.Postimees.
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