Видео Безрассудный водитель BMW нарушил ряд правил и чуть не вызвал лобовое столкновение

Видео было опубликовано Sadursme в Instagram в субботу, 7 декабря.

На видео видно, как по Таллиннскому шоссе движется очень безрассудный водитель, который за очень короткий период времени нарушает несколько правил дорожного движения. В кульминационный момент водитель BMW резко снижает скорость и выезжает на обочину встречной полосы.

Водитель BMW продолжает ехать по обочине, пока мимо проезжают две машины. Излишне добавлять, что поворотники включены не были. Конечно, безответственный водитель урока из только что пережитого шока не вынес и продолжил агрессивное движение, обогнав грузовик в месте, где это было запрещено.

В комментариях под видео на водителя BMW обрушилась критика.

Один из самых популярных комментариев гласит, что за такие выходки водителя стоит лишить прав пожизненно.

"Ему еще повезло, что на обочине по случайности не было: 1) стоящего транспорта 2) велосипедиста 3) пешехода", - пишет другой пользователь Instagram.

В свою очередь еще один комментатор отметил: "Хорошо, что ехавшие навстречу не рванули вправо, как обычно происходит инстинктивно".

Агрессивное вождение наказывается штрафом в размере от 14 до 56 штрафных единиц, что составляет от 70 до 280 евро, и шестью штрафными пунктами.

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